Besiktningstekniker till VB Elnät
2025-09-12
Företagsbeskrivning
VB Energikoncernen är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med huvudkontor i Ludvika. Verksamheten med ca 65 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företagets huvudägare är Vattenfall med Ludvika kommun och Fagersta kommun som delägare. Gå gärna in på vår hemsida vbenergi.se för ytterligare information.
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vill du arbeta som Besiktningstekniker hos oss på VB Elnät och bidra till fossilfrihet?
Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag. Elnätet övervakas dygnet runt via vår driftcentral i Ludvika. Dessutom ansvarar vi för mätningen av hur mycket el våra kunder använder. Inom Västerbergslagens Elnät är vi idag 28 anställda som tillsammans accelererar vår digitala transformation, testar och implementerar ny teknik som bidrar till en ökad leveranssäkerhet och leveranskvalitet för våra kunder. Vi befinner oss i en tillväxtfas med stora investeringsplaner och för att möta våra kunders behov samt bidra till energiomställningen söker vi nu en Besiktningstekniker. Vill du vara med på vår resa?
Dina ansvarsområden
Som Besiktningstekniker hos oss kommer du bland annat att arbeta praktiskt med att rondera och dokumentera våra stationer. Du kommer att:
Samla in dokumentera det som upptäcks vid stationsronderingar
Genomföra underhållsbesiktningar från 0.4-130 kV
Granska och uppdatera befintlig dokumentation i våra elanläggningar
Hantera och dokumentera inmätning av kablar och fiber
Samverka med kollegor, kunder och andra aktörer
Bidra till att utveckla och förbättra rutiner inom eget ansvarsområde.
Du kommer att tillhöra en arbetsplats som präglas av engagemang, samarbete och öppenhet. Organisationen är liten och familjär, vilket skapar en stark gemenskap och högt i tak. Vi stöttar varandra och erbjuder en varierande vardag. Det finns goda möjligheter till utveckling och utbildning.
Kravspecifikation
Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig
Erfarenhet av liknande arbete som stationstekniker, alternativt som elinstallatör, elinstallationselektriker eller liknande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift krävs
God datavana
Erfarenhet från elkraftsbranschen är meriterande.
Vi söker dig som trivs i en relationsskapande roll där du får driva ditt arbete framåt tillsammans med andra. Du är ansvarstagande och är van att planera och arbeta strukturerat mot uppsatta mål. I denna roll kan omständigheter ändras och då är det viktigt att du är flexibel till skiftande behov samtidigt som du håller en god struktur. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och tillsammans gör vi det till vår högsta prioritering i det dagliga arbetet.
Ytterligare information
Vi erbjuder
En möjlighet till att ingå i ett team som jobbar tillsammans för en säker och stabil drift och därmed bidrar till att våra kunder får leverans av miljövänlig energi. Du får en varierande vardag med utmanande arbetsuppgifter, möjligheten finns att utveckla både dig själv och verksamheten genom att delta i olika projekt och arbeta med förbättringsåtgärder.
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Västerbergslagens Elnät är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här: Välkommen till oss! (vbenergi.se).
Placeringsort: Ludvika.
För mer information om tjänsten kontakta Mikael Boström, mikael.bostrom@vbelnat.se
eller Lars Bertilsson, lars.bertilsson@vbelnat.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Catalina Roa Rodriguez, catalina.roarodriguez@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Jonsson Unionen, Mikael Boström Sveriges Ingenjörer och Pertti Palonto SEKO. Du når dem genom växeln på 0240-876 00.
Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2025. Urval och intervjuer kan ske löpande så vänta inte med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. VB Elnät arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
VB Elnät är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
