Besiktningsman / Skadeutredare
Nordic Netmedia & sales AB / Byggjobb / Danderyd Visa alla byggjobb i Danderyd
2025-12-14
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
, Stockholm
Som besiktningstekniker hos oss kommer du bland annat att jobba med att Skapa och bygga kundrelationer samt samarbeten Utföra besiktningar på hus inför försäljning
Besiktning av hus efter vattenskador
Vi erbjuder tjänster som fukt utredning, underhåll och sanering av fastigheter. Nu växer företaget och söker därför en besiktningsman till vår fuktavdelning.
Du ska kunna upprätta ett besiktningsprotokoll eller skaderapport med beskrivning och fotografier. En kostnadskalkyl, åtgärdsförslag ska också tas fram till kund efter besök med hjälp av dina kollegor vid behov.
Placering: Stocksund, Stor Stockholm med omnejd
Lön: efter överenskommelse
Svenska är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9643273