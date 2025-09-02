Besiktningsman Elkraft
2025-09-02
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning av jobbet
I den här rollen arbetar du som Besiktningsman inom el/elkraft för projekt som AFRY är delaktiga i. Hos oss innebär rollen som be att du kommer att få jobba med entreprenadbesiktningar av elinstallationer 0,4-33kV i kombination med andra elkraftsrelaterade områden som exempelvis förstudier, provningar eller mätningar.
Vi stöttar inte bara externa kunder utan även de olika divisionerna inom AFRY med vår specialistkompetens inom elkraft och besiktning, vilket gör att du kommer ha interna så väl som externa samarbetspartners i ditt dagliga jobb. Du kommer att arbeta med olika typer av projekt och uppdrag vilket kommer styras av din kompetens, kundens behov samt din personliga ambition och utvecklingsplan. Vår sektion erbjuder dig spännande och utmanande arbetsuppgifter i ett trevligt gäng som gärna välkomnar fler elkraftkollegor.Kvalifikationer
Vi söker nu en erfaren elektriker eller elkraftsingenjör som är intresserad av att utvecklas inom besiktningsområdet. Har du tidigare erfarenhet av besiktningar är detta mycket intressant, men något vi också ser som möjligt att få utbildning inom och lära dig i rollen. Eftersom du kommer ansvara för att säkerställa elektriska anläggningar och lösningar är det avgörande att du är en noggrann, strukturerad och teknikintresserad person som driver saker från idé och ända till mål - du ger inte upp så snart det tar emot. Vi tänker oss att du värdesätter att samarbeta med andra och skapa engagemang, bygger relationer och är ansvarstagande i det du gör. Utöver detta är du intresserad av att själv utvecklas och att vara med och utveckla dina kollegor och kunder - du tycker det är kul att bygga kontakter både externt och internt. Utöver denna beskrivning hoppas vi att du känner igen dig i nedan:
En YH-utbildning eller eftergymnasial utbildning inom elkraft eller el.
Arbetat med el under många år, exempelvis som elektriker eller inom elkraft.
Har förståelse för entreprenadformer såsom AB04 och ABT06
B-körkort då resor är en naturlig del av din roll.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift då detta krävs i dialog med både kunder och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värderar din nyfikenhet, ansvarsfullhet och samarbetsfokus högt i denna roll.
Ytterligare information
För alla våra medarbetare på AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för alla olika skeden i livet och anställningen - från friskvårdsbidrag och personalrabatter till förmånliga privata grupp- och sjukförsäkringar. Vår personalklubb Club AFRY arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor och körsång till veckovisa yogapass, fiskeaktiviteter och löpning - det finns något för alla.
Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående, en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden. Dessutom finns det många sätt att vidareutveckla sig hos oss! Vi satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner där du får möjligheten att gå utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för din tjänst och dina mål. Vi tror även starkt på filosofin att om du ska kunna prestera på jobbet så måste det finnas en bra och hälsosam balans mellan privat- och arbetsliv.
Kanske är det detta som gör att vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare?
Kontaktuppgifter för frågor
Fredrik Veermets Gruppchef
072 2148 669fredrik.veermets@afry.com
Anders Kristiansen, Rekryteringspartner
072 2 053 165anders.a.kristiansen@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
Ersättning
