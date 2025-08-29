Bergarbetare till Renströmsgruvan
2025-08-29
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Renströmsgruvan står inför en spännande utvecklingsfas med fokus på storskalig brytning. Vi söker nu två bergarbetare som vill vara med och bidra till framtidens hållbara gruvdrift. Den ena tjänsten är en tillsvidareanställning, medan den andra är en visstidsanställning som sträcker sig till den 31 mars 2026, med goda chanser till förlängning. Som bergarbetare i Renström blir du en del av ett engagerat skiftlag som arbetar under jord med en modern maskinpark. Tillsammans bryter vi malm och gråberg och ansvarar för hela salvcykeln, från borrning och sprängning till skrotning, betongsprutning, bultning och lastning i våra bergrum. Du får en nyckelroll i vår satsning på storskalig drift, där långhålsborrning, långhålsladdning, fjärrlastning, skarvbultssättning och raceborrning är centrala arbetsmoment.
Ditt team:
Du kommer att ingå i ett skiftlag och arbeta i nära samarbete med kollegor inom produktion, bergtransport, gruvbyggnation, el och mekanik, både internt och externt. Tillsammans sätter vi säkerheten främst och bidrar till en hållbar och trygg arbetsmiljö. Vi arbetar enligt ett 7-7-skift, tisdag till måndag jämna veckor, med växlande för- och eftermiddagspass.
Dina arbetsuppgifter:
Utföra arbetsmoment kopplade till storskalig brytning under jord
Arbeta med långhålsborrning, långhålsladdning, fjärrlastning, skarvbultssättning och raceborrning
Bidra till utvecklingen av säkra och effektiva arbetsmetoder tillsammans med kollegor
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande kvalitetskrav, rutiner och säkerhetsföreskrifter
Ditt bidrag:
Gymnasieutbildning
Bergarbetarutbildning eller erfarenhet av bergarbete
Några års erfarenhet av storskalig gruvdrift
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Ett högt säkerhetstänk samt förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ett nyfiket och utvecklingsinriktat arbetssätt
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen?
Kontakta någon av våra rekryterande chefer: Emil Hedman, 070-308 55 28, Emil.Hedman@boliden.com
eller Nils Diamant, Nils.Diamant@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Beatrice Rahimi, Beatrice.Rahimi@boliden.com
.
Facklig information får du av IF Metall Boliden 0910-77 41 03.
Sista dag att ansöka är 15 september, 2025. Urval kan ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om tjänsten du ansökt till innefattar hantering av sprängämnen, kommer du i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) att genomgå en bakgrundskontroll för godkännande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under rekryteringsprocessen.
