Beredskapshandläggare, vikariat
2026-02-19
Har du utbildning och erfarenhet av beredskapsarbete? Nu har du chansen att testa på att arbeta brett med beredskapsfrågor på den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i Stockholms län!
Vad ingår i rollen?
I den här rollen får du möjlighet att arbeta med flera olika arbetsuppgifter som ligger inom ramen för enhetens ansvarsområden.
Det kan vara att stötta kollegor vid planering och anordnande av utbildningar och nätverksträffar så väl som att vara med och ta fram olika typer av planer, att stötta kommunerna i deras arbete med civilt försvar och krisberedskap eller att handlägga ärenden om skyddsobjekt. En annan viktig arbetsuppgift är omvärldsbevakning på området.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
relevant utbildning inom civilt försvar och krisberedskap, eller annan utbildning som vi bedömer relevant,
mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.
Som person är du ansvarstagande och har ett pragmatiskt och prestigelöst förhållningssätt i ditt arbete. Du har en god administrativ förmåga och för att trivas i rollen är det viktigt att du trivs med att ha varierande arbetsuppgifter. Du är en lagspelare som är bra på att skapa och bibehålla goda relationer med kollegor och andra samhällsaktörer.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv,
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen,
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta på en länsstyrelse, antingen genom praktik eller anställning,
erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet eller kommun,
erfarenhet av att planera och hålla utbildningar,
erfarenhet av ärendehandläggning.
Mer om oss och rollen
Anställningen är ett vikariat till och med februari 2027. Vi vill att du börjar så snart som möjligt.
Tjänsten är placerad på enheten för samhällsskydd och beredskap där experter inom exempelvis civilt försvar och krisberedskap, samband, skyddsobjektshandläggning samt kärnenergiberedskap ingår. På enheten samarbetar vi och stöttar varandra inom våra respektive områden. Enhetschefen leder med värme och engagemang och utövar ett tillitsbaserat ledarskap över enhetens 15 medarbetare.
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV, som ska vara skrivet på svenska. Du behöver inte bifoga något personligt brev till den här ansökan.
Intervjuer sker från och med vecka 12.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef Moa Karlsson, tfn 010-223 10 00.
Fackliga kontaktpersoner är Anna Rosell för SACO, anna.rosell@lansstyrelsen,se, Göran Dalin för ST, goran.dalin@lansstyrelsen.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Referensnummer: 112-7778-2026
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
