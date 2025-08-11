Beredskapshandläggare till PTS
2025-08-11
Vill du bidra till att Sverige står bättre rustat i kris och höjd beredskap? På PTS får du en viktig roll i att utveckla vårt interna beredskapsarbete och samverka med aktörer inom både offentlig och privat sektor. Hos oss kombinerar du operativt ansvar med strategisk planering i ett samhällsviktigt uppdrag. Nu söker vi dig som vill vara med och stärka vår förmåga att hantera framtidens utmaningar.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för operativ hantering ansvarar för att skapa förutsättningar för PTS operativa hantering i vardag, kris och höjd beredskap. Enheten ansvarar för myndighetens organisering, krisstabmetodik och övrig planering avseende krishantering samt planering inför höjd beredskap.
"Jag som kommer vara din chef heter Lena Björlin. Jag tror på tillitsfullt ledarskap och strävar efter att vi i gruppen tar hand om varandra och tillsammans skapar ett bra arbetsklimat och motivation. Som chef vill jag lyfta mina medarbetares styrkor och främja deras utveckling. Genom att vi har gemensam dialog och anpassar arbetsuppgifterna efter medarbetarnas bakgrund, styrkor och intressen blir din kompetens och personlighet en viktig del av teamet. Som chef är jag prestigelös och värnar om att vi arbetar som ett team där vi tillsammans skapar värde för vår myndighet, vår sektor och Sverige."
Om rollen
I rollen som beredskapshandläggare kommer du att arbeta med PTS interna planering inför kris och höjd beredskap. Det innebär bland annat att ta fram och förvalta planer och rutiner, delta i vidareutveckling av myndighetens krisstabsmetodik och bidra till att organisera och stärka vår beredskapsförmåga. Du kommer också att samordna, driva och stödja arbetet med olika förmågehöjande åtgärder inom myndigheten.
En viktig del av uppdraget är att delta i planering och genomförande av utbildningar och övningar inom krisberedskap och höjd beredskap. Du kommer även att vara delaktig i beredskapsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation och post, vilket innebär samverkan med andra myndigheter, privata aktörer och organisationer. Vid behov kan du även komma att delta i operativ krishantering och arbete i myndighetens krisstab.
Om teamet
Du blir en del av ett engagerat team på åtta personer med olika bakgrunder och kompetenser som kompletterar varandra väl. Enheten står inför en spännande utveckling - vi växer för att både öka vår uthållighet och möta nya uppgifter. I takt med det fokuserar vi på att vidareutveckla våra arbetssätt och stärka vår struktur för framtiden.
Om dig
Vi söker dig som har ett prestigelöst och konstruktivt förhållningssätt och trivs med att samarbeta med kollegor med olika bakgrunder och kompetenser. Du är stabil även under press och har förmågan att fokusera på det viktigaste när mycket pågår samtidigt. Vi tror också att du är en strukturerad person som planerar och organiserar ditt arbete väl. Du kan skriva tydligt och målgruppsanpassat, utforma rutiner och planer samt skapa struktur i stora informationsmängder. Dessutom har du ett lösningsorienterat arbetssätt och hittar snabbt vägar framåt när problem uppstår. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk examen inom exempelvis offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig.
• Aktuell och relevant kunskap om det svenska beredskapssystemet som du förvärvat genom arbetslivserfarenhet eller akademisk utbildning.
• Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga att läsa formell engelska.
Det är även meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet av arbete med kontinuitetsplanering, krisberedskap eller motsvarande.
• Arbetslivserfarenhet av att ta fram och förvalta rutiner, planer och instruktioner inom relevanta områden.
• Erfarenhet av krisstabsarbete eller utveckling av krisstabsmetodik.
• Erfarenhet av utbildning och övning inom för tjänsten relevanta områden.
• Erfarenhet av offentlig förvaltning.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir handläggare.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs därför svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med 3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Lena Björlin på lena.bjorlin@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 25 augusti.
