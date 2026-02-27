Beredskapshandläggare till PTS
2026-02-27
Som beredskapshandläggare på enheten för förmågeplanering är du med och stärker Sveriges civila beredskap - på riktigt. Tillsammans med kollegor och samarbetspartners bidrar du till att samhället ska fungera även vid kris och höjd beredskap. Nu söker vi dig som vill ta ett aktivt ansvar i ett samhällsviktigt uppdrag med stor betydelse.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Enheten för förmågeplanering arbetar med långsiktig inriktning, analys och samordning av beredskapssektorns förmågeutveckling och övningar. Det innebär att vi planerar, utvecklar och följer upp den förmåga som krävs för att samhällets elektroniska kommunikation och post ska fungera vid störningar, kriser och höjd beredskap. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter, näringslivet och internationella aktörer.
Vi är ett engagerat och kompetensstarkt team med bred bakgrund inom teknik, analys, statsvetenskap och beredskap. Här råder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där samarbete, utveckling och samhällsnytta står i fokus. Du får stora möjligheter att påverka både inriktning, arbetssätt och resultat.
Jag som kommer vara din chef heter Rita Hammarstedt. Som chef strävar jag efter att vi arbetar som ett team där vi drar nytta av varandras kompetenser, styrkor och intressen och på så sätt tillsammans skapar värde för vår myndighet, vår sektor och Sverige. Jag värnar om att ge medarbetarna utrymme att självständigt driva frågor inom sitt ansvarsområde. Genom nära dialog och uppskattning bygger jag ett team där alla är motiverade att bidra.
Om rollen
Som beredskapshandläggare har du en central och varierad roll där du arbetar nära enhetens övningssamordnare med att planera, administrera, följa upp och utvärdera övningar. Du deltar även i planering och uppföljning av utbildningar inom krisberedskap och civilt försvar.
I arbetet ingår också att hantera och ansvara för remisser, delta i enhetens arbete med att ta fram processer samt bistå med administrativt stöd i pågående projekt, till exempel i analys- eller utvärderingsprojekt. Du deltar i samverkansforum och arbetsgrupper inom PTS och tillsammans med andra aktörer, och driver även egna aktiviteter och uppdrag.
Tjänsten innebär bred samverkan både internt och externt. Det kan även bli aktuellt för dig att delta i krisstabsarbete.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö utan färdiga lösningar. Du arbetar strukturerat, analytiskt och lösningsorienterat samt kan prioritera, organisera och sammanställa information tydligt och målgruppsanpassat. Du är samarbetsorienterad, prestigelös och skapar lätt goda relationer, samtidigt som du trivs med självständigt ansvar. Rollen kräver högt säkerhetsmedvetande, god integritet och förmåga att med gott omdöme hantera komplexa frågeställningar.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dessa.

Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning exempelvis , juridik, teknisk inriktning eller erfarenheter och kvalifikationer som PTS bedömer likvärdiga
• Kunskap om krishantering, ledning och samverkan inom krisberedskap och civilt försvar, förvärvad via aktuell arbetslivserfarenhet eller akademisk utbildning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet av arbete med övningar och/eller utbildningar inom beredskapsområdet
• Arbetslivserfarenhet av att samordna och utföra administrativa arbetsuppgifter
• Arbetslivserfarenhet av roll med ansvar för att utveckla och förvalta processer, rutiner, planer och arbetssätt
• Kunskap om totalförsvarsjuridik
• Erfarenhet av att leda projekt eller uppdrag
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du att arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir beredskapshandläggare.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs därför svenskt medborgarskap.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Rita Hammarstedt, rita.hammarstedt@pts.se
eller HR-specialist Denise Brosché, denise.brosché@pts.se. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 22 mars.
Fast månadslön
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
