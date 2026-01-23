Beredningstekniker
2026-01-23
W5 Solutions är en ledande leverantör av avancerade system och lösningar för försvar, säkerhet och samhällsskydd. Vi stödjer svenska och internationella myndigheter samt industriella aktörer med teknologier och tjänster som stärker operativ förmåga inom våra tre affärsområden Training, Power, och Integration.
Genom ett starkt fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet levererar vi skräddarsydda lösningar som möter högt ställda krav i kritiska miljöer. Vår verksamhet bygger på lång erfarenhet, teknisk expertis och ett starkt engagemang för våra kunders långsiktiga framgång.
Om rollen
Som Beredningstekniker har du en nyckelroll i vår industrialiserings- och produktionsförberedelseprocess. Du ansvarar för att skapa, kvalitetssäkra och underhålla beredningar i affärssystemet Monitor G5 så att produkter är korrekt uppbyggda, kalkylerade och redo för frisläppning till produktion.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktionsteknik, produktion, inköp, kvalitet och utveckling och kräver hög noggrannhet, struktur och förståelse för tillverkningsflöden.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som Beredningstekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
• Bygga upp och underhålla artikelstrukturer i Monitor G5 baserat på artikelinformation från ADMIN. * Säkerställa att artikelstrukturer är korrekt upphängda och logiskt uppbyggda i affärssystemet. * Koppla samtliga nödvändiga underlag till artiklar och operationer, såsom ritningar, specifikationer och instruktioner. * Säkerställa att beredningar uppfyller företagets krav för frisläppning till produktion. * Sätta upp operationer och fastställa tider per operation i affärssystemet. * Genomföra första förkalkyl på artiklar och säkerställa korrekt kostnadsbild. * Säkerställa att inga artiklar har nollpris samt följa upp och korrigera prisavvikelser löpande. * Arbeta nära produktionsteknik, produktion och andra funktioner för att säkerställa korrekta och kompletta beredningsunderlag. * Delta i förbättringsarbete kopplat till beredningsrutiner, artikelstruktur och arbetssätt i affärssystemet.
Personliga egenskaper & kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en teknisk utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av: * Beredning, produktionsförberedelse eller teknisk administration * Arbete i ERP-system, gärna Monitor G5 * Artikelstrukturer, tillverkningsflöden och tekniska underlag * Förkalkyler, tider och kostnadsuppföljning
Som person är du: * Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten * Analytisk med god sifferförståelse * Självgående och ansvarstagande * Kommunikativ och samarbetsinriktad * Lösningsorienterad med öga för detaljer
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav. Engelska är meriterande.
När du arbetar hos oss på W5 Solutions får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett sammanhang där din kompetens uppskattas och din utveckling prioriteras. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, moderna tekniska lösningar och tydlig koppling till samhällsnytta.
Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, arbeta nära engagerade och kunniga kollegor och bidra till projekt som verkligen gör skillnad. Vi värnar om gemenskap, balans mellan arbete och fritid samt en kultur där idéer uppmuntras och varje medarbetare är en viktig del av helheten.
W5 Solutions är en attraktiv arbetsgivare för dig som söker en professionell miljö där din kompetens tas till vara och där du får möjlighet att bidra till samhällsviktig utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6955566-1763531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
W5 Solutions AB (publ) (org.nr 556973-2034)
343 34 ÄLMHULT
W5 Solutions Jobbnummer
