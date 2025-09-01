Beredare
Boliden söker
Beredare - Mekaniskt underhåll
till Kross- & Infraktsavdelningen i Aitik
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Vill du jobba i ett företag med stark säkerhetskultur och bra värderingar? Då är Beredare hos oss i Aitik en tjänst för dig!
Din roll:
Som Beredare kommer du att vara en av nyckelpersonerna i arbetet med att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i våra produktionsanläggningar. En av de huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara att ta fram beredningsunderlag för mekaniskt underhåll och reparationer av krossanläggningar och bandtransportörer. Ytterligare en huvudarbetsuppgift är att upprätthålla rätt mängd reservdelar på förråd och vid underhållsstopp ska du säkerställa att korrekta reservdelar och komponenter finns tillgängliga. Vidare i tjänsten ingår bland annat att hitta lämpliga tekniska lösningar, göra ekonomiska kalkyler, koordinera kontakter med entreprenörer, leverantörer och andra avdelningar inom Aitik.
Du kommer att medverka i utveckling av metoder och arbetssätt inom arbetsområdet samt medverka i rotorsaksanalyser vid störningar och analyser på processutrustning för att tillsammans med drift-, underhålls-, och driftsorganisationen bedriva ett systematiskt förbättringsarbete.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom sektionen. Arbetet är förlagt till dagtid och beredskap kan förekomma.
Ditt bidrag:
Vi ser att du har gymnasieutbildning med mekanisk eller teknisk inriktning. Meriterande om du har några år teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande. För att lyckas i rollen krävs några års erfarenhet av arbete med underhålls- och förbättringsarbete inom processindustri, samt erfarenhet från att arbeta i underhållssystem. Vi ser även att du har erfarenhet och intresse av mekaniska detaljer.
Som person förväntas du vara drivande, positiv och engagerad. Du ska själv kunna ta ansvar och planera för ditt arbete och ta egna initiativ för att lyckas i rollen. Vidare bör du vara strukturerad och ha en god analytisk förmåga, samt vara starkt engagerad i olika underhållsrelaterade frågor. I befattningen krävs en mycket god förmåga att prestigelöst kunna samarbeta inom alla nivåer och funktioner såväl inom som utanför Aitik.
Det är ett krav att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift, samt att du har B-körkort.
Varför arbeta med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta mig som rekryterande chef Henrik Köhler, Sektionschef, 070-300 54 31, henrik.kohler@boliden.com
Jag uppskattar ditt intresse!
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner Britt-Marie Persson, 070-601 74 95, britt-marie.persson@boliden.com
Facklig information får du från:
Ledarna ledarna.aitik@boliden.com
Unionen unionen.aitik@boliden.com
SACO saco.aitik@boliden.com
Vi ser fram emot din ansökan senast 10 oktober 2025.
Nyfiken att veta mer?
Gå in på vår hemsida www.boliden.com
Vänligen notera att urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Kontakter från externa bemannings- och rekryteringsföretag undanbedes.
