Beräkningsingenjör - CFD / Fluidmekanik & Värmeöverföring
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag med över 4000 specialister som varje dag driver utvecklingen av framtidens industri. Vi kombinerar djup teknisk kompetens med en kultur som präglas av tillit, självständighet och en stark vilja att göra skillnad - för våra kunder, för varandra och för samhället.
Brinner du för avancerade tekniska analyser, komplexa simuleringar och smart ingenjörskonst? Vill du vara del av ett seniorteam där expertis, nyfikenhet och samarbete står i centrum? Då kan rollen hos oss vara helt rätt för dig.
Din roll
Som Beräkningsingenjör hos Etteplan blir du en del av ett av Nordens mest etablerade och tekniskt vassa team inom avancerade tekniska beräkningar - med projekt på hög teknisk nivå och stora utvecklingsmöjligheter. Vi behöver nu förstärka vårt team i Östergötland med beräkningsingenjörer inom fluidmekanik och värmeöverföring. En stor del av arbetet sker i våra egna lokaler i form av in-house-projekt för våra kunder. Det finns även möjlighet till uppdrag hos någon av våra kunder runt om i Östergötland. Du arbetar nära kollegor i Göteborg och Stockholm och blir del av ett större nationellt kompetensnätverk. Placeringsort för denna tjänst är Linköping.
Med en bred och teknikintensiv kundbas får du möjlighet att arbeta i projekt med hög tekniknivå - inom exempelvis energi, försvar, fordon och avancerad tillverkningsindustri. Hos oss kommer du få tillgång till hela Etteplans nätverk av beräkningsingenjörer och ha en fantastisk möjlighet att utvecklas vidare inom tekniska beräkningar.
Vi söker dig som redan etablerat dig inom tekniska beräkningar och som vill fortsätta utvecklas i rollen som beräkningsingenjör.
Du har:
- Civilingenjörsexamen eller doktorsexamen (maskinteknik, teknisk fysik eller liknande)
- Minst 2 års erfarenhet av avancerade CAE-analyser inom fluidmekanik eller värmeöverföring
- Erfarenhet av ANSYS Fluent eller CFX, StarCCM, OpenFoam eller likvärdiga mjukvaror.
- God förmåga att kommunicera komplex teknik på ett tydligt sätt - både på svenska och engelska
Som person drivs du av att lösa svåra tekniska problem tillsammans eller driva egna projekt självständigt där du tar ansvar för teknisk leverans. Du bidrar till ett klimat där kunskap delas öppet med kollegor genom att agera tekniskt bollplank för kollegor.
Då många ut av våra kunder idag är från försvars- och energisektorn kommer vi i denna rekryteringsomgång primärt anställa individer med svenskt medborgarskap.
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
