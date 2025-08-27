Bemanningspersonal under hösten
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på Submit söker nu efter personer till vår bemanningspool under hösten i Stockholm.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som anställd hos oss skickar vi ut dig på olika uppdrag hos våra kunder. Arbetet kan variera, allt ifrån större projekt till kortare uppdrag. Att ansluta sig till bemanningspoolen innebär att man kan bli tilldelad ett jobb redan nästa dag, därför är det viktigt med flexibilitet.
Anställning utan krav på erfarenhet, vi ser enbart att du har följande personliga egenskaperKvalifikationer
God förmåga att ta egna initiativ
Engagerad och ansvarstagande
Flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Stresstålig
Noggrann och tar jobbet på största allvar
Svenska flytande i tal och skrift
Meriterande
B-körkort
Truckkort
Tidigare erfarenhet av fysiska arbeten
Olika branscher vi jobbar i:
Lager
Logistik
Produktion
Flytt
Montör
Bygg
Plats: Stockholm
Start: Hösten 2025
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Sebastian Nordhagen sebastian@submitbemanning.se Jobbnummer
9479550