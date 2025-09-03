Bemanningskoordinator till akutmottagning
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2025-09-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
Som bemanningskoordinator hos oss på akutmottagningen blir du en viktig del av vårt team som säkerställer att vår verksamhet fungerar smidigt genom effektiv schemaläggning och bemanningsplanering.
Du kommer att stödja chefer och medarbetare i bemanningsprocessen, arbeta med system som Heroma och Tessa, samt bidra med schemaförslag baserade på verksamhetens behov och SÄS gemensamma schemaperioder. Vi arbetar i Medinet, Medlo samt TimeCare som systemstöd för bemanningsplanering.
I rollen ingår även att samarbeta med andra professioner både internt på kliniken, men även mot övriga verksamheter. Du får möjlighet att arbeta självständigt med delegerat mandat, samtidigt som du har nära kontakt med chefer, HR, löneservice och andra stödfunktioner. Detta är en roll för dig som trivs med struktur, samarbete och att göra skillnad i en dynamisk vårdmiljö. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en roll där du bidrar med din expertis till att skapa en stabil och effektiv bemanning som gör skillnad för både medarbetare och patienter.
Som bemanningskoordinator är du också en viktig del i planering av introduktion som sker på enheten, men även delaktighet.
Om oss på akutmottagningen
Akutmottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås är en stor arbetsplats med cirka 150 anställda och cirka 58 000 besökare om året. Vi vårdar den akut sjuka patienten, i alla åldrar, inom medicin, kirurgi och ortopedi. Under jourtid vårdar vi även patienter tillhörande ÖNH och ögonsjukvården. Vår verksamhet kännetecknas av högt engagemang och kompetens, teamkänsla och en arbetsplats där man kan växa och utvecklas.Publiceringsdatum2025-09-03Profil
Vi söker dig som har relevant utbildning för tjänsten, såsom vårdadministrativ utbildning eller annan lämplig vårdutbildning. Du har erfarenhet att arbeta med olika IT-system och verktyg. Det är meriterande om du har erfarenhet av bemanningsplanering för läkare. Du är strukturerad och har talang för problemlösning samt trivs med att hantera komplexa situationer där snabba och effektiva lösningar behövs. Vi värdesätter en positiv attityd och grundsyn. Du är en lagspelare som också kan arbeta självständigt.
Vi kan komma att ha löpande urval och intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag! Vänligen bifoga utbildningsbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4587". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO akutsjukvård Kontakt
Kristina Johansson, enhetschef 072-2049353 Jobbnummer
9490392