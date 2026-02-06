Bemannings assistent och resurspersonal
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Bemanningsassistent och resurspersonal
Vi söker just nu medarbetare som är intresserade av att dels jobba på våra enheter inom vård och omsorg som omvårdnadspersonal samt på Gemensam bemanning som bemanningsassistenter.
Gemensam bemanning jobbar med att tillsätta vikarier vid korttidsfrånvaro på enheterna inom vård och omsorg i Knivsta kommun.
På enheten ingår att ta emot sjuk- och friskanmälan mellan kl 06.30-11 vardagar och helger, utöver detta ingår även administrativa uppgifter i schema och lönesystem samt att rekrytera vikarier.
För den här rollen behöver du klara av att prestera under tidspress, har ett gott bemötande och då det är stundtals mycket som händer samtidigt är det bra om du är fokuserad och ordningsam.
Som resurspersonal arbetar du enligt ett fast schema men bokas vid behov på olika enheter inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS-boenden, personlig assistans och socialpsykiatri. Du rycker in där behovet är som störst och hjälper till med både omvårdnad och socialt stöd.
Vi söker dig som:
• Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
• Har intresse för att arbeta med människor och ge god omsorg.
• Är beredd att arbeta på olika arbetsplatser och med varierande arbetstider
• Har god datorvana och förmåga att arbeta i olika system.
• Är strukturerad, serviceinriktad och flexibel.
• Trivs med att samarbeta och kommunicera med många olika personer.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
• Ta emot och registrera sjuk- och friskanmälningar.
• Bemanna korttidsfrånvaro inom VoO-enheterna.
• Hantera beställningar och bokningar av timvikarier i Time Care Pool.
• Sköta frånvaroregistrering och annan administration i våra system.
• Administrera AD-konton, inloggningsuppgifter, passerkort m.m.
• Kontakt med chefer, samordnare och administratörer via e-post, telefon och post.
• Följa enheternas rutiner och arbeta flexibelt utifrån dagliga behov.
• Vara beredd att arbeta på olika arbetsplatser, såsom SÄBO, hemtjänst, LSS-boenden och socialpsykiatriska enheter.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• Körkort
• Flera års erfarenhet från olika enheter inom vård och omsorg
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
