Behöver taxichaufförer i Malmö/ Helsingborg
Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-02-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orion Car AB i Malmö
, Lund
, Svalöv
, Helsingborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en pålitlig förare i Malmö och Helsingborg.
Föraren kan själv välja arbetspass (dag eller natt). Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi. Publiceringsdatum2026-02-28Kvalifikationer
Giltigt körkort och Taxi legitiamtion
Ansvarsfull och punktlig
Grundläggande kommunikationsförmåga
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider (du väljer själv dina pass)
Fast månad lön
Trevlig och stöttande arbetsmiljö
Möjlighet att börja omgående
Plats: Malmö/Helsingborg
Vi betalar Fora försäkring åt dig.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-mail: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: orioncarab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare sökes Malmö/Hbg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orion Car AB
(org.nr 559459-4730)
Ramels väg 93 (visa karta
)
213 69 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9769270