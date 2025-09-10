Behandlingspersonal Riddarnäset, Nykroppa
2025-09-10
Värmlands läns Vårdförbund är ett kommunalförbund där Värmlands 16 kommuner är medlemmar. Förbundet drivet HVB-verksamheter inom flera områden och är en aktör i det övergripande utvecklingsarbetet gällande skadligt bruk/beroende i länet. Beroendecentrum Värmland drivs gemensamt med Region Värmland för målgruppen vuxna med skadligt bruk/beroende och i behov av abstinensvård. Riddarnäset är en integrerad verksamhet där vi tillsammans med Region Värmland bedriver HVB för unga 13-20 år. Flöjten är vårt akut- och utredningshem med målgrupp barn 0-12 år. Förbundet anordnar också kurser och konferenser inom området skadligt bruk/beroende och har tillsammans med Region Värmland och länets kommuner ett uppdrag att gemensamt utveckla arbetet med skadligt bruk/beroende i Värmland.
Vill du börja jobba på vårt HVB-hem för ungdomar?Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning
HVB-hemmet Riddarnäset ligger i Nykroppa, Filipstads kommun.
Verksamheten har idag möjlighet att ta emot upptill 10 ungdomar, med risk/missbruk i kombination med neuropsykiatriska/psykiatriska problem och andra problemskapande beteenden, för utredning och behandling. Ungdomarna är i ålder 13-20 år. Vårt mål är att driva ett HVB-hem med hög kvalitet för de ungdomar i Värmland som behöver vara på vår enhet. Ungdomarna kan placeras med stöd av både SoL och LVU.
Verksamheten bedrivs av Värmlands läns vårdförbund tillsammans med Region Värmland, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Det innebär att behandlingspersonal arbetar integrerat med sjuksköterskor, psykolog och läkare, allt för att våra ungdomar ska få den bästa omsorg, omhändertagande och behandling för sina svårigheter i livet.
Vi har även en resursskola på plats, som drivs av Filipstads kommun. Skolan är integrerad med vår behandlingsverksamhet.
Vi behöver nu förstärka vår verksamhet med flera medarbetare. Vi söker vikarier för kortare eller längre perioder.Dina arbetsuppgifter
Som behandlingspersonal har du ansvar för det dagliga praktiska arbetet med ungdomarna. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att behandlingsplaneringen genomförs. I jobbet ingår samverkan med ungdomens familj/nätverk, socialtjänstens handläggare samt andra myndigheter och andra viktiga kontakter. Löpande dokumentation av journalanteckningar ingår, vilket innebär att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Tiden med ungdomarna under deras placeringstid på Riddarnäset har tydliga mål och syften vilket innebär att du utför strukturerade aktiviteter under arbetspassen tillsammans med ungdomarna enskilt eller i grupp. Du förväntas kunna delta i alla de aktiviteter som ungdomarna ska/kan utföra både av teoretisk såväl som praktisk natur.Kvalifikationer
Du har utbildning som behandlingspedagog/assistent, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig alternativt erfarenhet av yrket.
Vi ser att du som person har lätt att skapa kontakt med ungdomar, är flexibel, initiativrik och har hög stresstålighet. Arbetet är i perioder krävande, varför det krävs ett lugn och uthållighet av dig som person.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Körkort är ett krav.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete på HVB-hem.
• Erfarenhet att arbeta i en miljö där olika kulturer och förhållningssätt möts.
• Kunskap om missbruk, neuropsykiatri och psykosociala behandlingsmetoder för unga.Anställningsvillkor
Arbetstiden är schemalagd dag/kväll/helg, viss jour/beredskapstjänstgöring ingår. För nattjänst är dessa renodlade nattjänster.
Giltigt utdrag ur polisens misstanke och brottsregister för HVB-hem krävs
Rekrytering kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/83". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forshaga kommun
(org.nr 212000-1819) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Värmlands läns vårdförbund Kontakt
Robert Karlsson 079-0990144 Jobbnummer
9502806