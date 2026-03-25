Behandlingspedagog för vaken nattjänst
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Vi söker nu en medarbetare för nattjänstgöring. Som behandlingspersonal på natten har du ständigt vaken tjänstgöring. Du är med och ser till att nattrutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du ansvarar för tillsyn av ungdomarna. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och dokumentation kan utgöra del av ditt arbete. Du ansvarar för att upprätthålla och delta i larmgrupp, samt säkerhet och brandskydd under nattetid. Du arbetar med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.
Andra arbetsuppgifter kan vara:
• Dokumentation i journalsystem (KAJ)
• Vara behjälplig vid diverse kvällsrutiner samt läggning
• Delta i gemensamma överlämningar
• Vara behjälplig med diverse morgonrutiner samt förbereda frukost
• Lokalvård på avdelningarna
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är vaken natt enligt schema.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Meriterande krav:
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
• Erfarenhet från klientnära befattningar på myndighetsnivå, t.ex. SiS eller Kriminalvården
• Erfarenhet av nattarbete från liknande verksamhet
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid (75%) och inleds med sex månaders provanställning. Tjänstgöringen är förlagd till nattetid. Tillträde enligt överenskommelse.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-04-15.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs körkort.
