Behandlingscoach till Finjagården
2026-01-20
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Behandlingscoach till Finjagården - Villan
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett liv värt att leva? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag där tillsammans, tålamod och utveckling är våra ledord?
Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Finjagården.
I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Ett liv värt att leva.
Om Finjagården och arbetssättet
Finjagården arbetar med behandling i grupp i kombination med enskilda insatser. Vi arbetar utifrån strukturerade behandlingsmetoder som:
DBT
KBT
ACT
EMDR
CRA
PE
Dessa kompletteras med ett kvalitetssystem som säkerställer dokumenterade behandlingsresultat och skapar insyn, medverkan och trygghet för klienter, närstående och uppdragsgivare.
Vi arbetar utifrån ett biopsykosocialt synsätt, vilket innebär att vi i team med olika funktioner (coach, terapeut, sjuksköterska) arbetar med klienten. Vi tar hänsyn till biologiska, psykologiska och sociala delar i behandlingsprocessen. För att lyckas krävs god intern samverkan och insyn i varandras arbete.
Om enheten - Villan
Villan har totalt 7 platser och tar emot kvinnor och män i åldern 18-60 år med psykisk ohälsa, såsom:
Emotionell instabilitet
PTSD
Självskadeproblematik
Ätstörningsproblematik
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
OCD
Ångestproblematik
Depression
Suicidala och självdestruktiva beteenden
Observera: inget missbruk tas emot på Villan.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov.
Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med kollegor, vilket kräver:
god kommunikations- och samarbetsförmåga
förmåga att skilja på det personliga och det professionella
professionellt förhållningssätt gentemot klienter, uppdragsgivare och kollegor
Du är prestigelös och tar ansvar för att varje dag göra ditt yttersta för att hjälpa klienter nå sina mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För denna tjänst krävs det att du är/har:
Socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Några års erfarenhet av behandlingsarbete i grupp
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
B-körkort
Meriterande:
Kunskap om neuropsykiatriska diagnoser
Vi erbjuder
Engagerade kollegor med god sammanhållning som drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Finjagården har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt erbjuder interna utbildningar.
Vad händer nu?
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen. Skicka därför gärna din ansökan redan idag!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Publiceringsdatum2026-01-20
Skicka CV och personligt brev via ansökningsknappen och märk din ansökan med BEHANDLINGSCOACH.
OBS: Vid kallelse till intervju, medtag utdrag från belastnings- och misstankeregister, samt ev. referenser och utbildningsbevis.
