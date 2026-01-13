Behandlingsassistent timvikarier sökes till HVB
2026-01-13
Om Viljan Närsjögläntan
På Viljan Närsjögläntans HVB har vi 8 platser och arbetar med flickor i åldern 13-17 år med psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter.
Det övergripande målet med de insatser som erbjuds på Närsjögläntan är att flickorna efter avslutad placeringstid har ökade förutsättningar att leva ett självständigt liv. Ofta handlar det om att få bra vardagsrutiner, få stöd och hjälp med att förändra beteendeproblem, få en bra och regelbunden skolgång och förbättra fysisk och psykiska hälsa.
Närsjögläntans HVB är beläget några kilometer från Faluns stadskärna. Husen ligger vackert intill Sundbornsån där vi har en egen brygga och badplats med möjlighet till bad, kanotpaddling och grillkvällar. Vi har en stor trädgård med fruktträd, bärbuskar och möjlighet till odling.
På Närsjögläntans HVB har alla flickor ett eget rum, man delar badrum och tvättstuga med några andra flickor. I stora matsalen äter vi alla måltider tillsammans. Det finns flera andra gemensamhetsutrymmen som kök, matsal, vardagsrum, TV-rum, pyssel- och spelutrymmen.
Om rollen som behandlingsassistent
Hos oss arbetar du tillsammans i ett team som gemensamt leder ungdomarnas behandlingsprocesser framåt. Vi arbetar med engagemang i allt kring våra ungdomar. Arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation, det är av stor vikt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt och tryggt sätt. Tillsammans med ungdomen skapar du en fungerande och trygg vardag.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Du är inspirerande och relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad eller under utbildning som socionom, beteendevetare alternativt socialpedagog om minimum 400 YH-poäng.
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna vid HVB.
Meriterande:
Erfarenhet av metoder som KOBTIVA, KASAM och RePulse
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingsassistent
Anställningsform: Timvikarie, vid behov
Tjänstgöringsgrad: Timanställning
Arbetstid: Dag, kväll, natt, helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag (2026-02-28) men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Daphne Hendriks, daphne.hendriks@viljan.se Så ansöker du
