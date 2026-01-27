Behandlingsassistent till Psykosmottagningen, Sundsvall
2026-01-27
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi på psykosmottagningen är en specialistmottagning för nyinsjuknade och förstagångssökande med psykosproblematik. Vi har även ett uppföljnings- och behandlingsansvar för långtidssjuka med primär psykossjukdom. Vi vårdar individer från 18 år och uppåt. Insatser erbjuds utifrån ett behovsanpassat förhållningssätt med ett familje- och nätverksperspektiv. Personcentrerad vård och behandling innebär ett stort mått av flexibla insatser, vilket medför att det finns tillgång till ett flertal behandlingsformer som innefattas i nationella riktlinjer samt vård och insatsprogram.
På psykosmottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, behandlingsassistenter, sekreterare, arbetsterapeut och psykolog. Flera har förutom sin grundprofession också psykoterapeutisk kompetens. Arbetsgruppen kännetecknas av ett gott arbetsklimat med en god positiv sammanhållning. Vi strävar efter att vara en allsidig, balanserad och lyhörd arbetsgrupp som kännetecknas av samarbete, öppenhet och tillgänglighet.
Som behandlingsassistent hos oss på psykosmottagningen får du ett spännande och varierat arbete med en hög grad av självständighet i arbetet men också i tätt samarbete med övriga kollegor på mottagningen. Arbetet sker antingen på mottagningen eller i patientens hem. Arbetet är förlagd under dagtid på vardagar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Behandlingsassistent till Psykosmottagningen, Sundsvall

Dina arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent hos oss utgörs dina arbetsuppgifter bland annat av:
Att vara en fast vårdkontakt
Telefonrådgivning
Patientutbildning
Årsuppföljningar
Dokumentation
provtagning
Samtalskontakter
Hembesök
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad behandlingsassistent eller undersköterska
Har utbildning i grundläggande psykoterapi steg 1 alternativt 10 års arbetslivserfarenhet inom psykiatri
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du:
Har arbetslivserfarenhet från psykiatrisk öppenvård eller motsvarande
Har en utbildning i case management
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Ersättning

Månadslön
