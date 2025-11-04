Behandlingsassistent/socialpedagog med PBS-kompetens
2025-11-04
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Kvarnbergsskolan söker behandlingsassistent/socialpedagog med erfarenhet av PBS
Kvarnbergsskolan är en 6-9 skola som ligger i centrala Gustavsberg, ca 30 minuter med buss från Slussen.
Skolans lokaler är utformade och anpassade för arbete med de högre årskurserna och genomgick för några år sedan en omfattande renovering och utbyggnad.
På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. För att säkerställa stöd till elever finns ett specialpedagogiskt arbetslag där speciallärare i nära samarbete med övriga lärare arbetar med stödbehövande elever i anpassad lärmiljö och mindre sammanhang. Vi satsar särskilt på skolans uppdrag att främja elevers allsidiga personliga utveckling. Hos oss är en viktig utgångspunkt att den kunskapsmässiga utvecklingen går hand i hand med den sociala. Därför har vi flera socialpedagoger på skolan som samverkar med lärarna i arbetslagen kring eleverna.
Vi söker nu en behandlingsassistent/socialpedagog som kan stärka skolans särskilda stöd genom att arbeta med elever med utmanande beteenden, förebygga problemskapande situationer och stärka enskilda elevers sociala förmåga genom att hjälpa eleven att utveckla funktionella beteenden. Vi önskar att du ska:
- vara utbildad behandlingsassistent eller socialpedagog på folkhögskole- eller högskolenivå,
- ha kunskap och erfarenhet att arbeta med PBS (alt TBA), genomföra beteendekartläggningar, utforma och genomföra beteendestödsplaner liksom att ge stöd och vägledning till enskilda elever i vardagliga situationer,
- samverka med lärare och socialpedagoger och bidra i elevhälsans arbete avseende elever med utmanande beteenden,
- ha kunskap erfarenhet av arbete med elever med NPF,
- att du har lätt för att etablera goda relationer och kommunicera med såväl elever som kollegor.
I rollen som behandlingsassistent/socialpedagog kompletterar du lärares och socialpedagogers arbete i arbetslaget, genom att stödja enskilda elever och bidra i arbetet med att anpassa lärmiljö, verktyg och metoder, så att eleven klarar att följa utbildningen och upplever trivsel och trygghet. Du arbetar också för möjliggöra övergångar mellan olika ämnen och aktiviteter, verka främjande i relationer mellan elever och arbetar främjande, förbyggande och åtgärdande mot beteendeproblem såsom bristande följsamhet och kränkande behandling. Din kompetens stärker även i skolans arbete med elevers utveckling mot läroplanens mål avseende t ex "Normer och värden" och "Ansvar och inflytande". Din kunskaps om PBS i teori och praktik hjälper lärare och socialpedagoger att utforma lärmiljöer och aktiviteter i syfte att möjliggöra elevers utveckling av funktionella beteenden, sociala färdigheter och mot ökad självständighet. Riktade insatser till enskilda elever för att möjliggöra utveckling mot dessa mål är därför den viktigaste delen av arbetet.
Vi förväntar oss att du är trygg i din ledarroll, att du arbetar med lågaffektiva metoder och bidrar till en social situation där elevernas välmående står i centrum. Att du har en positiv elevsyn som utgår från att elever kan och vill och att du värdesätter olikheter. Det är också viktigt att du bidrar aktivt i arbetslagets och skolans samverkan med vårdnadshavare, att du är villig att dela med dig av dina erfarenheter och din kompetens till kollegor och att du känner dig rustad för skarpa situationer där elevers beteende utmanar.
Med tanke på elevernas behov av trygga och förtroendeingivande vuxna kommer personliga egenskaper att särskilt beaktas vid tillsättningen av denna tjänst.
Vi erbjuder en möjlighet för dig att bli en viktig del av utvecklingen på vår skola, där vi skapa goda livschanser för unga. Där vi i praktiken förebygger risker såsom utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa. Skolans socialpedagoger har stort inflytande i hur verksamheten ska utformas för att skapa goda förutsättningar för utbildningen och din kompetens kommer kunna göra stor skillnad för elever som inte självmant anpassar sitt beteende för att kunna ingå en en positiv social kontext.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Utbildningsbevis och ev tjänstgöringsintyg bifogas i ansökan.
Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser en heltidstjänst, tillsvidare med provanställning med tillträde 1 december 2025.
Välkommen med din ansökan senast 23 november 2025.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan. Intervjuer och urval kommer att ske löpande.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
