Behandlingsassistent på Styrmansgatans psykiatriboende
2026-02-19
Räddningsmissionen är en idéburen organisation som sedan början av 1950-talet bedriver socialt arbete utifrån en kristen värdegrund genom ett 30-tal olika verksamheter. Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför. Där alla människor kan leva ett värdigt liv.
Nu söker vi dig som vill börja arbeta som behandlingsassistent på Styrmansgatans psykiatriboende tillsammans med oss mot vår vision; ett värdigt liv för alla!
Styrmansgatans gruppboende Styrmansgatan är ett gruppboende som erbjuder stöd och omsorg för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Här finns 12 lägenheter för personer med LSS- och SoL-beslut och vi har bemannat dygnet runt. Vi är ett boende där de boende bor kvar trots större fysiskt omvårdnadsbehov.
Mer info om vår verksamhet hittar du här: Styrmansgatans gruppboende och Räddningsmissionen
Behandlingsassistent på Styrmansgatan Vi vill skapa goda förutsättningar för de boende och arbetar habiliterande. Därför söker vi dig som ser vikten av att möta människor i ögonhöjd, gillar god samverkan med kollegor och framförallt vill ha ett meningsfullt jobb! Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Ansvara för omvårdnad och stöd i vardagen utifrån brukarens behov.
Kontaktmannaskap tillsammans med kollega för 2 av våra boende.
Kontinuerligt arbeta med den sociala dokumentationen.
Enklare matlagning på kvällar och helger till de boende.
Samverkan med öppenvården.
Kvalifikationer: Vi söker dig som tror på varje människas rätt till ett värdigt liv och som:
är undersköterska/skötare eller har utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
har erfarenhet av brukare med olika former av psykisk funktionsnedsättning.
har jobbat inom psykiatrin, samsjuklighet och med somatiska svårigheter.
har ett genuint intresse för målgruppen och vill bidra till en god livskvalitet för våra boende.
är van att arbeta lågaffektivt och möter våra boende och kolleger med välvilja och respekt.
har god förmåga att uttrycka och formulera dig i tal och skrift.
har en god förmåga att arbeta pedagogiskt kring gemensamma mål och metoder utifrån den enskildes genomförandeplan.
har läst och delar Räddningsmissionens värdegrund och som vill följa våra bemötandekoder genom respekt, värme och värdighet.
Som person är du trygg och stabil, med en förmåga att ta eget ansvar för dina uppgifter och kan hantera relationer och uppgifter på ett professionellt sätt. Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. När omständigheterna skiftar anpassar du dig och hanterar situationen med fokus på rätt saker genom att lyssna in och prioritera. Du är en lagspelare som har lätt för att förmedla och ta emot budskap.
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och är öppna för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det som förenar oss är viljan att arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag.
Meriterande: Vi ser det som meriterande om du:
har jobbat på gruppboende.
haft delegering i läkemedel.
erfarenhet av MI.
har utbildning i samt har arbetat med lågaffektivt bemötande.
har körkort B för manuell växel.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidarevidareanställning med 6 månaders provanställning. Omfattning: Heltid Arbetstid: Varierande efter schema dag, kväll och helg. Tillträde: 13 april 2026 eller enligt överenskommelse. Kollektivavtal: Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia och tillämpar Visions kollektivavtal "Hälsa, vård och övrig omsorg". Rekrytering: Inför anställning tar vi referenser samt begär utdrag ur belastningsregistret. Sista dag att ansöka är 15 mars 2026
Räddningsmissionen erbjuder Vi vill att våra medarbetare ska må bra! Du kommer till en varm prestigelös arbetsplats med kompetenta kollegor där värdegrunden är central och genomsyrar både arbetsmiljön och bemötandet mot de vi är till för. Förutom att du får ett jobb med en större mening erbjuds du som anställd bland annat friskvårdsbidrag på 3000kr per år och psykosocialt personalstöd via telefon.
Varmt välkommen med din ansökan! Malin Eriksson, enhetschef
