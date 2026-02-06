Behandlingsassistent för semestervikariat
2026-02-06
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
Vi söker dig som är en trygg vuxen och vill arbeta med barn i deras boende.
Vi söker just nu personal för semestervikariat från v.24-v.35.
Introduktionsutbildning och bredvidgångar kommer att ske under slutet av maj månad.
Creare omsorg - Allégatan består av ett behandlingshem med 5 platser. Verksamheten ligger i Kil, ca 20 minuter från Karlstad. I organisationen finns även ett ytterligare behandlingshem i Fagerås samt öppenvårdsverksamhet.
Målgruppen flickor och pojkar 8-12 år med egen beteendeproblematik. Placering i verksamheten sker enligt SoL eller LVU.
Om arbetet
Vi arbetar miljöterapeutiskt utifrån en beteendevetenskaplig grund och använder ett lågaffektivt- och kognitivt förhållningssätt. I arbetet som behandlingsassistent ska du kunna skapa en trygg miljö för barnen genom en strukturerad och meningsfull vardag. Du skapar en stabil relation med barnen och söker varje dag nyfiket upp barnen för att lära dig mer om dem. Med utgångspunkt i vård- och genomförandeplaner ska du planera och genomföra behandlingsarbete tillsammans med de placerade barnen enskilt. Vi använder oss bland annat av metoderna TMO -Traumametveten omsorg, KBT för barn, TEJPING, MI - Motiverande samtal samt rePULSE. Du ska dokumentera ditt arbete med barnen i ett journalsystem. Till arbetsuppgifterna hör även allt det praktiska som uppkommer i ett hem såsom att laga mat, städa, tvätta, se till att barns hygien sköts med mera och att handleda i vardagliga sysslor. Du skall även vara delaktig i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete vars mål i sig skall stärka kvalitén samt skapa en bra arbetsplats.
Vi har internutbildning, handledning, APT och behandlingskonferens månadsvis som personal deltar på.
Kollektivavtal finns med Vårdföretagarna.
Om dig
Du ska ha eftergymnasial utbildning som behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog, fritidspedagog, fritidsledare, socionom eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Arbetet passar dig som kan och vill arbeta i grupp tillsammans med dina kollegor för att skapa trygghet och struktur för de placerade barnen. Som person är du är kommunikativ och uppmärksam. Som person är du nyfiken och ansvarstagande för egen del samt även för barnens. Du strävar efter att vara en tydlig förebild. Du har förmågan att sätta tydliga gränser och är samtidigt flexibel i en händelserik miljö. På grund av arbetets karaktär så behövs god empatisk förmåga samt att du är lösningsfokuserad. Du behöver vara genuint intresserad av att lära dig mer om barnen och deras utmaningar. Du har gott om tålamod i en ibland långsam process, samt i pressade situationer. Ett gott bemötande gentemot barnen är något vi värdesätter högt. Du får gärna vara initiativrik, inspirerande och full av idéer. Din roll i verksamheten tillåter och uppmuntrar egna initiativ.
Vi söker dig som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Tjänsten kräver god dokumentationsförmåga. Du ska ha god förmåga att förstå och analysera sociala processer och problem. Du ska ha ett arbetssätt som präglas av engagemang och drivkraft. Du ska ha förmåga att ta eget ansvar och arbeta strukturerat. Du ska ha lätt för att hantera när förutsättningar och planering ändras i arbetet.
Arbetet kan vara både psykiskt- och fysiskt påfrestande tidvis utifrån de placerade barnens mående.
• Körkort för manuell växellåda är ett krav.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@creareomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsassistent". Arbetsgivare C omsorg AB
(org.nr 559184-0292)
Allégatan 6 (visa karta
)
665 33 KIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
