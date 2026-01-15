Behandlare till HVB i Sölvesborg
Samskapa behandling AB / Behandlingsassistentjobb / Sölvesborg
2026-01-15
Samskapa växer och behöver uttöka vårt team med fler behandlare!
Samskapa, ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Ett bolag som växer för att fler ska få chans att lyckas, ett bolag som inte gömmer sig bakom processer, utan som möter varje barn och ungdom med närvaro och mod.
Samskapa tror på modeller men vi tror ännu mer på människor, det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
På Samskapa är vi övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Om rollen:
I rollen som behandlare arbetar du nära ungdomarna i hela deras livssituation, från det lilla i vardagen till långsiktiga mål. Du ansvarar för att skapa förutsägbarhet, trygghet och ge behandlande insatser utifrån individuella behov. Våra ungdomar är i varierande åldrar och många har en kombination av social problematik och neuropsykiatriska diagnoser. Utöver det är utåtagerande beteende och ångestproblematik vanligt förekommande, vilket gör din förmåga att skapa trygghet och förhålla dig lugn i utmanande situationer extra viktig. Med ett professionellt förhållningssätt hjälper du ungdomarna att utvecklas och hitta sina styrkor i det som är svårt.
Du arbetar nära dina kollegor och samarbetar med andra aktörer som skola, socialtjänst och vårdnadshavare. En central del av tjänsten innebär att arbeta utifrån genomförandeplaner och att kunna dokumentera utvecklingen på ett tydligt och strukturerat sätt.
Information om tjänsten:
Placering: Sölvesborg
Arbetstid: Enligt schema; dygnspass ca 84%
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Eftergymnasial utbildning om minst 2 år inom socialt arbete (exempelvis behandling-/ socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig)
Erfarenhet från liknande arbete med barn och ungdomar som omfattar minst 1 år
Mycket goda kunskaper i svenska språket muntligt och skriftlig
B-körkort
Meriterande:
Utbildning och/eller erfarenhet i lågaffektivt bemötande samt hot och våldssituationer
Utbildningar eller kortare kurser anpassade för neuropsykiatri eller andra inslag av den beskrivna målgruppen
Kunskaper i tydliggörandepedagogik (Teacch, AKK, TAKK eller likvärdigt)
Baskunskaper i BBIC/IBIC
Erfarenhet av olika journalsystem och dokumentation Dina personliga egenskaper
Vi tror att du har en naturlig förmåga att möta unga människor med både värme och tydlighet. Du har ett lugn och pedagogiskt förhållningssät som skapar trygghet. Hos dig kan relationer växa och bli starka över tid. När du arbetar med ungdomar känner de sig sedda och respekterade. Du vet hur man sätter gränser med omtanke och hur man kombinerar struktur med empati.
Du förstår hur ditt eget bemötande påverkar ungdomens känslor och beteende och kan behålla lugnet i utmanande och stressiga situationer. Du kan avleda, bromsa och inspirera på ett professionellt och lugn sätt. Med stort hjärta och engagemang tar du dig an ditt uppdrag och arbetar målmedvetet för att stötta ungdomen i deras planerade steg framåt. Det finns en genuin nyfikenhet hos dig att lära känna varje ungdom på riktigt.
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån uppdrag och individuellt intresse
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Välutbildade och erfarna ledare nära dig
Möjlighet att växa inom organisationen
Om rekryteringsprocessen:
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, gärna digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande, stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Samskapa behandling AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mia Hult mia.hult@samskapa.com
9685435