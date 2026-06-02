Behandlare till enhet Stöd & behandling

2026-06-02
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa, personer i behov av försörjningsstöd samt stöd på grund av våld i nära relation. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga, avdelning stöd och arbete samt avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt.
Enhet Stöd & Behandling är en utförarenhet som riktar sig till personer med någon form av skadligt bruk/beroende och/eller kriminalitet, anhöriga, samt våldsutsatta och våldsutövare utifrån våld i nära relation. Inom enheten erbjuds en rad olika insatser såsom rådgivning, samtalsbehandling och anhörigstöd. Utifrån ett förebyggande perspektiv så bedrivs även fältarbete I verksamheten ingår även socialmedicinsk mottagning som drivs inom SAMLA med Lerums kommun. Mottagningen har ett särskilt uppdrag och bedrivs självständigt i förhållande till övriga inom enheten.
På enheten arbetar behandlare, socialpedagoger, koordinatorer samt vuxenfältare och vi formar våra insatser utifrån den enskildes behov så långt det är möjligt. Vi söker nu en engagerad behandlare som vill bli en del av vårt team och vara med och göra skillnad i människors liv.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Som behandlare hos oss blir du en del av ett större team där vi dagligen möter personer med skadligt bruk/beroende, kriminalitet och anhöriga. Sedan årsskiftet arbetar enheten även med insatser utifrån våld i nära relationer.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta psykosocialt behandlingsarbete i första hand riktat till personer utifrån skadligt bruk/beroende och/ eller kriminalitet, främst med fokus på unga vuxna. Du kommer även att möta personer som utsätts för våld eller utövar våld i nära relation.
Du planerar och följer upp insatser samt samverkar med andra aktörer såsom socialtjänst, hälso-och sjukvård, kriminalvård och andra verksamheter som är viktiga för målgruppen. Tjänsten innebär därav att du kommerarbeta självständigt samtidigt som du är en aktiv del i teamets gemensamma arbeteKvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad socionom eller har en kandidatexamen inom någon annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete och psykosocialt stöd
• innehar B-körkort
Meriterande:
• tidigare har arbetat med våld i nära relationer, skadligt bruk/beroende och/eller kriminalitet
Du har en personlig mognad och visar det genom att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har en god förmåga att skapa tillitsfulla och professionella relationer och kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser de som en självklarhet att du har engagemang för målgruppen vuxna med missbruk / beroende. För denna tjänst kommer vi fästa stor vikt vid din personliga lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Urval och intervjuer sker löpande vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329277".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
441 81 ALINGSÅS
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Stöd och behandling soc Kontakt
Verksamhetssamordnare
Hanna Östman hanna.ostman@alingsas.se
