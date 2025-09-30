Behandlare, IFO Stöd och behandling
Tingsryds kommun, IFO / Behandlingsassistentjobb / Tingsryd Visa alla behandlingsassistentjobb i Tingsryd
2025-09-30
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, IFO i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vi på Tingsryds kommun strävar efter att ha medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete.
Enheten för individ och familjeomsorg består av myndighetsutövning barn och unga, vuxen missbruk samt Stöd och behandling.
Tingsryd kommun tar nu ett stort steg framåt för att möta de nya kraven inom socialtjänsten. Med en ny satsning på vår Individ och Familjeomsorg (IFO) bygger vi upp en organisation som är rustad för att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Stöd och behandling erbjuder dig ett meningsfullt, spännande och varierande arbete i en mindre kommun med korta beslutsvägar och nära samarbete, stora möjligheter att påverka och forma framtidens socialtjänst.
Vi söker en engagerad och erfaren behandlare som vill arbeta brett inom öppenvården och göra en verklig skillnad för våra invånare. Som behandlare hos oss på socialtjänstens öppenvård kommer du att arbeta både med barn och familjer samt med vuxna med missbruksproblem. Detta innebär att du får en varierande och utvecklande roll där du möter olika målgrupper och arbetar med olika typer av insatser. Du kommer att arbeta förebyggande och behandlade, och dina arbetsuppgifter inkluderar allt från stödande samtal och krishantering till mer långsiktiga behandlingsinsatser.Kvalifikationer
• Socionom eller likvärdig högskoleutbildning
• God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer
• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
• Du är flexibel och har förmåga att ställa om och tänka nytt om uppdraget kräver det.
Vi lägger stort vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta med barn och familjer, samt vuxna med missbruksproblematik
• Kunskap om och erfarenhet av att ha jobbat med evidensbaserade behandlingsmetoder, både för att kunna utföra familjebehandling samt för att stödja personer med missbruksproblem
Om du är en empatisk och driven behandlare som vill göra verklig skillnad i människors liv, så ser vi fram emot din ansökan.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, IFO Kontakt
Biträdande enhetschef, IFO stöd och behandling
Marta Wahlfried marta.wahlfried@tingsryd.se 0722113769 Jobbnummer
9533826