Bearbetningsoperatör
2025-09-23
Nu växer teamet hos vår kund i Ljung och vi söker därför ytterligare en person som vill vara en del av vår kunds bearbetningsavdelning.
Gillar du att arbeta praktiskt och skapa produkter som verkligen gör skillnad? Då kan den här tjänsten vara något för dig!
För vår kunds räknings söker vi nu dig som gillar att arbeta praktiskt, är noggrann och som älskar att använda sitt sinne för detaljer för att skapa skräddarsydda lösningar.
Arbetsuppgifter På bearbetningsavdelningen arbetar de med olika typer av specialprodukter där dina primära ina arbetsuppgifter består av att skapa både standard och specialprodukter. Du arbetar med att ta fram produkter utifrån ritningar i samråd med dina kollegor. Du kommer också att ha mycket kontakt med företagets säljare för att ni tillsammans hittar de bästa lösningarna.
Om dig
Som person har du ett stort tekniskt intresse och ser ditt arbete som ett hantverk. Du har lätt för att lära och van vid att ta eget ansvar. Du är en problemlösare som tar tag i vardagliga utmaningar i ditt arbete samt har intresse för förbättringsarbete. Vi ser också du har ett stort driv och har lätt för att kommunicera med din omgivning.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från industriarbete, gärna som Bearbetningsoperatör/specialist inom plastindustrin
Truckkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande om du har CNC - plast-svetsning (hand & stum)
Andra hantverksyrken så som snickare/rörläggare är meriterande
Arbetstid: Heltid, tvåskift
Ort: Ljung
Start: Omgående
Arbetstid: Heltid, tvåskift
Ort: Ljung
Start: Omgående
Din ansökan
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Ban Khiali på mail ban.khiali@onepartnergroup.se
