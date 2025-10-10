Båttekniker
2025-10-10
Vi söker nu en engagerad och praktiskt lagd tekniker till vår kunds marina verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med ett brett spann av uppgifter kopplade till fritidsbåtar- allt från förberedelser inför sjösättning och vinterförvaring till felsökning, reparationer, montering av utrustning, polering och service.
Arbetet är varierande och kräver både teknisk intresse och ett genuint motorintresse. Du kommer att vara en viktig del av vår kunds team och bidra till att våra kunders båtar är i toppskick inför varje säsong.
• Reparation och service av båtmotorer
• Felsökning och åtgärd av tekniska problem
• Montering av utrustning och tillbehör
• Polering och ytvård
• Förberedelser inför sjösättning och vinterförvaring
• Allmänt underhåll och kundanpassade lösningar
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse för motorer och teknik, gärna med erfarenhet från liknande arbete. Du är ödmjuk, nyfiken och har ett starkt driv att lära dig mer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är flexibel nog att hoppa in där det behövs.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har erfarenhet av tekniskt arbete, gärna inom marin miljö
• Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
• Har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team
• Truckkort/truckvana
• Be/CE önskvärt
Utöver detta så kommer vi att lägga stor vikt på din sociala färdighet.
B-körkort och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav.
Vi erbjuder dig
Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
• En lokal och närvarande konsultchef.
• Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
• Kollektivavtal.
• Tillgång till bra utrustning som kan anpassas efter behov.
Anställning
Detta är ett konsultuppdrag hos Wikan Personal där du arbetar mot vår kund. Efter sex månader kan det generera en fast anställning för rätt person.
Omfattningen är på heltid (100%)
När du är anställd hos oss på Wikan Personal kan du vara säker på att du hamnat rätt. Vi är ett auktoriserat bemanningsbolag som värnar och ser till det bästa för våra anställda och kunder. Du har en lokal konsultchef med hög närvaro som ett stöd om det skulle uppstå frågor eller dylikt.
Information och kontakt
Tjänsten är heltid, dagtid.
Ansök redan idag. Dock senast 19/10 Vi kontaktar aktuella kandidater löpande.
Vid eventuella frågor eller dylikt kontakta ansvarig rekryterare.
(Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon)
Har du frågor eller funderingar ring Christopher på 0455 - 61 27 02
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
