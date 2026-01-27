Bartenders till Cinco Nattklubb

Renmarkstorget Fem AB / Servitörsjobb / Umeå
2026-01-27


Cinco Umeå söker bartenders till vår nattklubb. Möjlighet finns att även jobba i barerna på våra populära systerkrogar Hörnet och Såya.
Har du ett intresse av dryck och cocktails, mycket energi och gillar att jobba i en fartfylld nattklubbsmiljö?
Då kanske du är personen vi söker!
Vad förväntas av dig?
Att du kan leverera dryck av hög kvalitet i en fartfylld miljö.
Att du kan kommunicera med gäster och kollegor, ta snabba beslut och servera alkoholhaltig dryck på ett ansvarsfullt sätt.
Att du är noggrann, initiativtagande och trivs i nattklubbspulsen.
Vi erbjuder:
En rolig och fartfylld arbetsplats som präglas av god service och bra stämning i personalgruppen.
Arbete 2-4 helger i månaden, enligt överenskommelse.
Personalrabatt
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Intervjuer kommer hållas löpande.
Ansök med CV och personligt brev via mail.
Startdatum i Februari/Mars enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: HR@cincoumea.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender Cinco".

Arbetsgivare
Renmarkstorget Fem AB (org.nr 559170-1288)
Renmarkstorget 5 D (visa karta)
903 26  UMEÅ

Kontakt
Hr-ansvarig
Daniel Enhörning
HR@Cincoumea.se
070-5248196

Jobbnummer
9708163

