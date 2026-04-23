Bartender till Paraden!
2026-04-23
Paraden Kvarterskrog söker nu bartender!
En upplevelse i kvarterskrogmiljö!
Biografen Paraden invigdes 1932 och var den självklara knytpunkten för vardagsnöjen på norra Östermalm. I dag har filmen bytts ut mot mat och dryck, men andan om en plats för upplevelser och inspiration lever vidare.
Med prestigelös service och stor flexibilitet vill vi skapa en prisvärd helhetsupplevelse i stimmig kvarterskrogmiljö!
WE LOVE TO SERVE YOU
Vårt motto "We love to serve you" är mycket enkelt och genomsyrar allt vi gör på våra krogar: Med prestigelös service och stor flexibilitet skapar vi en total restaurangupplevelse i stimmig miljö för alla typer av gäster.
Som bartender ansvarar du för att våra gäster blir bemötta på ett professionellt och välkomnande sätt. Du ska vara rutinerad och ha ett stort intresse att ge gästen det lilla extra! Du ska självklart ha stor passion för bar och service.
Vi söker dig som
Har minst 4 års erfarenhet som bartender
Är passionerad i mat, dryck och service & är stolt över sitt hantverk
Är social, trevlig och utåtriktad
Är initiativtagande
Kan jobba bra i grupp och ensam
Känner sig bekväm med att ta bordsbeställningar och gå ut med mat
Dina ansvarsområden
Att ha kunskap om vår mat och dryck sortiment
Kunna leverera service med hög kvalité
Kassahantering & betalning
Ansvarsfull alkoholservering
Följa utsatta rutiner
Du kommer få jobba i ett starkt och duktigt gäng där vi värdesätter trivsel allra högst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bockholmen Gruppen AB
(org.nr 556638-0340), https://paradenkvarterskrog.com/
Valhallavägen 147 (visa karta
)
115 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Paraden Kvarterskrog Jobbnummer
9872954