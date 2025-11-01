Bartender, Selma Spa, Sunne
Selma Spa i Värmland bjuder in dig till en skön paus i vardagen där du bestämmer tempot och dagens agenda. Vi ligger vackert belägna, omgivna av grönskande natur och Fryken glittrandes utanför de stora glaspartierna och erbjuder såväl spa, hotell och gym som restaurang, bar och trevliga mötesrum. En underbar plats oavsett om du planerar en romantisk weekend med din partner, en härlig spadag med vännerna eller en givande konferensresa tillsammans med kollegorna.
Om arbetsplatsen
Vår bar är platsen där upplevelser skapas - kombinationen av en varm atmosfär, omsorgsfull service gör oss unika. Vi värdesätter närvaro, kreativitet och en känsla av känna sig omhändertagen
Är du den vi söker?
Vi söker dig som brinner för bar- och gästservice som har energi att bidra till en avslappnad men sofistikerad atmosfär, och som älskar att sätta gästen i fokus. Du skapar möten som blir ett långvarigt minne med omtanke och glädje.
Om rollen
Som vår bartender
• Du säkerställer en sömlös och välkomnande atmosfär i baren.
• Du har ett genuint intresse för mat, dryck och smakkombinationer, och inspireras av naturens rena råvaror.
Vem är du?
• Har tidigare som bartender gärna från cocktailbar, utbildning är meriterande.
• Bekväm med varierande arbetstider - kvällar, helger är dina styrkor.
• Har en naturlig känsla för värdskap och en skarp blick för detaljer.
• Kreativ och nyfiken - alltid öppen för nya koncept och förbättringar, och ser detaljer.
• Du gläds genuint åt att leverera service av högsta klass.
Vad vi erbjuder dig
• Inspirerande arbetsklimat där idéer värdesätts.
• Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling inom koncernen.
• Förmåner enligt kollektivavtal, inklusive personalrabatter, friskvårdsbidrag m.m.
• Tillsvidareanställning på 75 %
• Rapportering till Evening & Event Manager.
Låter det som du?
Känner du igen dig i beskrivningen - och klappar hjärtat lite extra?
Då ser vi fram emot att höra från dig!
Rekrytering sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen 25-11-24 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Selma Spa Jobbnummer
9584328