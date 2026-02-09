Barpersonal på Engelska Puben Borlänge
Servitörsjobb / Borlänge
2026-02-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Barpersonal på Engelska Puben Borlänge.
På Engelska Puben i Borlänge är ambitionen att bli en självklar mötesplats för borlängeborna som älskar öl. Vi vill med bra stämning bland personal och gäster skapa en harmonisk miljö för alla. Vi vill vara puben och ölbaren som alla går till och har därför ett väldigt brett utbud av mat och dryck.
Vi söker dig som är intresserad av ett kvällsjobb och kan jobba helger. Det är meriterande om sökande har erfarenhet av kvällsjobb i restaurang och bar.
Som Bartender på Engelska Puben är det viktigt att du är socialt intelligent och har ett brinnande intresse för olika sorters drycker. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder, samtidigt som du har fokus på att ge gästerna bästa möjliga service. En positiv inställning och nära till ett leende i alla lägen är egenskaper både vi och våra gäster värderar högt. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och med yrkesstolthet.
Arbetsuppgifterna kommer att variera mellan barjobb som att plocka glas, fylla i ölkylarna, göra legitimationskontroll och städning.
Arbetstiderna kommer endast bestå av kvällar och sena helger, bland annat fredagskvällar och lördagskvällar.
Ansökningen:
Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med er ansökan. Vi vill ha ett komplett CV med foto samt ett personligt brev. Maila din ansökan till denise@engelskapuben.se
och titulera mailet "Bar Borlänge".
Vi tackar vänligt men bestämt nej till hjälp från rekryteringsbyråer och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@engelskapuben.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bar Borlänge". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fanny och Marie AB
(org.nr 556441-8860)
Målaregatan 12A (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Golden Palace Kina Restaurang/Fanny & Marie AB Jobbnummer
9732797