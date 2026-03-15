Barnvakt sökes i Stockholm
Vi söker flera barnvakter i Stockholm!
Vi letar efter pålitliga och omtänksamma barnvakter som kan arbeta hos olika familjer runt om i Stockholm. Uppdragen varierar i dagar och tider. Vissa familjer pratar engelska, andra svenska, och alla barn är olika - några kan ha allergier eller särskilda behov som vi informerar om i förväg.
Uppdraget kan bland annat innebära:
• Hämta barn från förskola eller skola
• Ge mellanmål och leka med barnet
• Hjälpa till med vardagliga rutiner, som på- och avklädning
• Följas med på utflykter eller lekplatser
Det kan även finnas behov under helger eller längre perioder framöver.
Vi ser gärna att du har möjlighet till ett första möte med familjen innan uppdraget startar, så att både barn och föräldrar får känna sig trygga.
Låter detta som något för dig? Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv samt varför just du passar som barnvakt till:info@happynanny.se
Skriv "Barnvakt Stockholm" i ämnesraden.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Info@happynanny.se Arbetsgivare Happy Nanny Sweden AB
