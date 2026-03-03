Barnvakt/Nanny
Probst, Silvie / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-03-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Probst, Silvie i Stockholm
Anställningsform: Behov/Timanställning
Start: Enligt överenskommelse
HelpingHandSverige växer och söker nu trygga, ansvarstagande och engagerade barnvakter som vill bli en del av vårt team.
Vi är ett bemanningsföretag som erbjuder hemnära tjänster med fokus på kvalitet, trygghet och professionalism. Nu söker vi dig som brinner för att arbeta med barn och vill göra skillnad i familjers vardag.
Arbetsuppgifter
• Passning av barn i hemmiljö eller i en park
• Hämtning/lämning från skola eller förskola
• Matlagning & städa efter barnen
• Läxläsning (vid behov)
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att umgås & arbeta med barn (förskola, skola eller privat)
• Är trygg, ansvarsfull och punktlig
• Har god kommunikativ förmåga
Vi erbjuder:
* Flexibla arbetstider
• HLR-utbildning
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
Hos HelpingHand är barnens trygghet och glädje i fokus. Vi söker dig som vill representera vårt varumärke med värme och professionalism. Utdrag ur belastningsregistret krävs så hade det redo vid intervjun.
Skicka din ansökan med CV och en presentation till:helpinghandsverige@gmail.com
Märk ansökan: Barnvakt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: helpinghandsverige@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnvakt". Arbetsgivare Probst, Silvie
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
HelpinghandSverige Jobbnummer
9772898