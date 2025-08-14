Barnskötare, vikariat Kulladals förskola
2025-08-14
Kulladals förskola ligger centralt i Fjälkinge by med närhet till natursköna områden såsom Fjälkinge backe och Kjugekull. Förskolan har tre storbarnsavdelningar och tre småbarnsavdelningar. Vår utemiljö inspireras av motoriska utmaningar som hinderbana, cyklar, möjlighet till bollekar av olika slag, plats för lekar och även upptäckarglädje i buskagen lockar barnen. Vi har en större gård med flera olika lekmöjligheter samt en mindre gård för de yngre barnen. Alla barn får vara med och påverka sin dag på förskolan. Vi är lyhörda och uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och idéer. Barnen ges på så sätt en möjlighet till att kunna påverka sin dag på förskolan.
Vårt gemensamma tema detta läsår är Språkutvecklande lär-och läsmiljöer.
Vi tror på ett nära samarbete med hemmet och värnar om ett gott bemötande som bygger på ömsesidig respekt. Tillsammans med vårdnadshavare vill vi skapa ett öppet klimat, där vi i ett nära och förtroendefullt samarbete, värnar om varje barns utveckling och trygghet.
Vi arbetar medvetet med barnens grundläggande färdigheter - vad behöver barn för att lära?
Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du med att främja barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Med förskolans läroplan som bas arbetar du utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar med ett lågaffektivt bemötande.
Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i barngruppen. I ett nära samarbete med förskollärare och övriga barnskötare arbetar du för att skapa en trygg, inspirerande och lärorik förskola där du är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling.
Arbetet kan vara fysiskt och psykiskt ansträngande.Kvalifikationer
Du som söker har något av följande;
• gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
• godkänt från yrkespaketet Barnskötare inom vuxenutbildningen eller motsvarande utbildning till barnskötare inom folkhögskola
• examen/godkänt betyg från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande
• uppfyller delar av utbildningskraven och har minst tre års arbete som barnskötare
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som barnskötare eller annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Vi vill att du kan stimulera barnen i deras utveckling och också kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som förskolan arbetar med. Du har ett professionellt förhållningssätt och god förmåga att möta barn i förskoleåldern. För att lyckas med ditt uppdrag som barnskötare är det viktigt att du har empatisk förmåga och kan samarbeta. Du är balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt. Då arbetet kan vara fysiskt krävande behöver du ha god fysik. Vi vill också att du har goda digitala kunskaper och har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis/betyg på dina genomförda utbildningar. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Ersättning
