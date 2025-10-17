Barnskötare Södra Visbys förskolor
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Södra Visbys förskolor
Södra Visbys förskolor består av förskolorna Bogen, Bullerbyn, Korallen, Myran, Torpet och Ängen.
Förskolorna är belägna i södra Visby samt Vibble.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
I rollen som barnskötare är du en del av ett pedagogiskt arbetslag av förskollärare och barnskötare. I ditt uppdrag som barnskötare kompletterar du förskolläraren i arbetet med att planera, bedriva, utveckla och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan. Som en del av förskolans arbetslag är du delaktig i att utforma förskolans pedagogiska miljöer samt delaktig i arbetet kring utvecklingssamtal, föräldramöten och samverkan mellan hem och förskola. Tillsammans med arbetslaget, ska du verka för att barn och föräldrar upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.
Du kommer få möta många kompetenta kollegor - både på din förskola och genom olika nätverk och utvecklingsgrupper där andra förskolor i vårt område deltar.
Vem är du?
Vi söker dig som är yrkesutbildad barnskötare med avslutad barn- och fritidsutbildning.
Du behöver ha datorvana samt vana av andra digitala medier. Du ska ha barnen i fokus och tilltro till deras förmåga och kompetens. Du förstår och behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhet inom förskolan och om du har arbetet med tillgängliga lärmiljöer.
Förutom dina teoretiska och praktiska kunskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. För att vi ska lyckas tillsammans vill vi att du delar Region Gotlands värdeord förtroende, omtanke och delaktighet med oss.
För anställning inom förskola, grundskola eller fritidshem fordras att du har ett intyg från belastningsregistret. Länk till blankett finns hos https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
