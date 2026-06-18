Barnskötare
Nykvarns Kommun / Barnskötarjobb / Nykvarn Visa alla barnskötarjobb i Nykvarn
2026-06-18
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Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör. Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden. Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg?Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter
Som barnskötare är du en viktig del av det pedagogiska arbetet. Du arbetar nära kollegor och bidrar till att skapa en verksamhet där barn står i centrum.
Du kommer att:
Medverka i planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån läroplanen
Skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö för barnen
Arbeta aktivt med barns lärande, utveckling och sociala samspel
Bidra till pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
Samarbeta med kollegor och vårdnadshavare på ett professionellt och lösningsfokuserat sätt
Arbeta utifrån ett relationellt och respektfullt perspektiv
Om verksamheten
Nykvarns kommun har sju kommunala förskolor och en verksamhet i ständig utveckling. Hos oss får du möjlighet att växa i din roll tillsammans med kompetenta kollegor och bidra till att utveckla verksamheten.
Vi erbjuder bland annat:
Kollegiala forum och reflektionstid
Möjlighet till individuell planeringstid
4 Planeringsdagar per läsår
Friskvårdsbidrag
Fri pedagogisk lunchKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har godkänd barnskötarutbildning
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har erfarenhet av pedagogiskt arbete och förståelse för läroplanens uppdrag
Är strukturerad och van att arbeta med pedagogisk dokumentation
Har god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare
Är ansvarstagande, flexibel och engagerad i ditt arbete.
Övrig information
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort. Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "41:2026:035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns Kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se/
Nykvarns kommun (visa karta
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155 80 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lära och växa Kontakt
Biträdande Rektor
Rydqvist, Hanna hanna.rydqvist@nykvarn.se 08-55501399 Jobbnummer
9969376