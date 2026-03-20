Barnskötare
2026-03-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Tallens förskola
Tallens förskola är beläget i Hemse, Södra Gotland.
Det är en förskola med fyra avdelningar, två avdelningar med barn i ålder 1-3 samt två avdelningar 3-5 år.
Du får möjlighet att arbeta nära naturen där vi har tillgång till grönområden. Men även vår gemensamma gård med möjligheten att vara åldersindelat för skapa tillgång till kreativ lek.
Vi arbetar utforskande där barnens intressen och nyfikenhet är i fokus. Just nu är våra fokusområden rörelse, naturvetenskap och teknik. Vi arbetar utifrån från läroplanen för förskolan, barnkonventionen och har alltid barnets bästa i fokus. Vi är närvarande pedagoger som är medlekande och stödjande för att skapa trygghet för varje enskilt barn.
Södra Gotlands förskolor består av sex förskolor varav tre ligger i Hemse och övriga tre ligger i Garda, Havdhem och Öja, de leds av en rektor och en biträdande rektor. I området har vi även vår erfarna specialpedagog och vår kunniga skoladministratör. Förskolorna har gemensamma pedagogiska träffar, vilket sker både digitalt samt fysiskt. Det möjliggör kollegialt lärande och ett utbyte av erfarenheter mellan våra förskolor.
Vi ser framemot din ansökan för att bli en del av vårt team i Södra Gotlands förskolor. Du är med och formar framtiden på Södra Gotland.

Publiceringsdatum: 2026-03-20

Arbetsuppgifter
Som barnskötare är du en del i det pedagogiska arbetslaget, bestående av barnskötare och förskollärare. I ditt uppdrag som barnskötare kompletterar du förskolläraren i arbetet med att planera, bedriva, utvecklas och följa upp undervisningen utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan, men även utifrån Region Gotlands prioriterade mål.
Du anpassar verksamheten både till det individuella barnet och till barngruppen som helhet. Du skapar lärmiljöer som tilltalar barnen och som skapar möjligheter för barnens lärande och utveckling. Tillsammans i arbetslaget, verkar för att barn och föräldrar med barns lärande och utveckling är i fokus, upplever trygghet, nyfikenhet och glädje.
Vem är du?
Vi söker dig som är yrkesutbildad barnskötare. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet och även att ha arbetat med digitala verktyg.
Förutom dina teoretiska och praktiska kunskaper lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. För att vi ska lyckas tillsammans med oss vill vi att du delar Region Gotlands värdeord förtroende, omtanke och delaktighet.
Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tallen förskola Kontakt
Laila Borwall, biträdande rektor 0498-204242 Jobbnummer
9808757