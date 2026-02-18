Barnskötare
Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden startade hösten 2017 och består av 12 avdelningar som är indelade efter ålder. Vår hälsoprofil är väl inarbetad där närheten till ett fantastiskt naturreservat skapar möjligheter att utforska vår närmiljö och bidrar till en positiv upplevelse av naturen. Vi har ett väl utvecklat arbete kring språk, hälsa och digitalisering som stimuleras genom sång, dans och drama. För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.
Nu söker vi en en engagerad barnskötare till till vårt fantastiska team!
Uppdraget som barnskötare innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat efter förskolans inriktning språk, trygghet och hälsa. Läroplanen för förskolan Lpfö 18 och företagets ledord samt visionen är grunden för det pedagogiska arbetet.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare.
Har minst 5 års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
Har ett stort engagemang och förmåga till både lyhördhet och flexibilitet.
Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
Kan arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i din yrkesroll.
Kan arbeta målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag. Du deltar i arbetslagets reflektion varje vecka och du förväntas ha insikt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
Friskvårdsbidrag
Fyra planerings/utvärderingsdagar per år
Fria, pedagogiska luncher
Arbetskläder
En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsten som barnskötare är en /visstidsanställning/ett vikariat/en tillsvidareanställning på 75 % med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde i 1/4 2026 eller enligt överenskommelse.
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Senast den 6/3 2026 vill vi ha din ansökan. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Sista ansökningsdag är den 6/3 2026
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7256353-1849453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raoul Wallenbergskolorna AB
(org.nr 556674-0113), https://jobb.raoulwallenbergskolan.se
Fridensborgsvägen 100 (visa karta
)
170 62 SOLNA Jobbnummer
