Barnskötare
Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Laholm Visa alla barnskötarjobb i Laholm
2025-09-09
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk Fören i Laholm
Vi söker en medforskande barnskötare som är nyfiken på Montessoripedagogiken och som tycker att det är spännande att arbeta med det kompetenta barnet. Du ska tillsammans med arbetslaget vara delaktig i pedagogiska diskussioner och ha fokus på hur inne och utemiljön på bästa sätt kan utmana barnen till att söka kunskap och nå målen i förskolans läroplan. Du ska tillsammans med dina arbetskamrater driva och utveckla arbetet enligt styrdokumenten. Du kommer att arbeta med pedagogisk dokumentation
Som barnskötare på förskolan önskar vi att Du:
• Är positiv och lösningsfokuserad
• Är bra på att samarbeta med barn, föräldrar och kollegor
• Är bekväm med att dokumentera barnens lärande processer.
Om denna tjänst motsvarar din erfarenhet samt dina önskemål, tveka då inte med att söka redan idag. Vi ser fram emot att höra mer om dig och dina tankar.
Endast 10 min från Laholm ligger Abacus Montessoriförskola på natursköna Skottorps säteri. Här har barnen kor, hästar och får i sin omedelbara närhet.
Vi finns i ett gediget jordbrukslandskap med utsikt över Hallandsåsen och Stensåns vattenflöde, bara 2,5 km från havet och Laholmsbuktens vackra linje.
Vi bedriver förskoleverksamhet med inriktning mot montessoripedagogik och förskolan är medlem i Svenska montessoriförbundet. Hos oss får barnen möjlighet att utvecklas till självständiga och kreativa individer!
Små barngrupper, hälsofrämjande förskola och utepedagogik arbetar vi efter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: abacus.montessori@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skottorps Montessoriförskola Ekonomisk Fören
, https://www.abacus-montessori.se/
Skottorps Slott Abakus (visa karta
)
312 96 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skottorps Montessoriförskola Ek Jobbnummer
9500882