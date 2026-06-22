Barnsjuksköterska till barnmottagningen
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-06-22
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Till barnmottagningen i Gävle välkomnas barn och ungdomar från 0-17 år för specialistvård. Våra insatser är anpassade utifrån barnens behov och deras rättigheter är vår främsta prioritet. Hos oss finns hög kompetens inom många olika professioner så som barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, psykolog, läkare, sekreterare och lekterapeut. Vi är sammanlagt 40 medarbetare som tillsammans skapar möjligheten till bättre hälsa för fler barn och unga. Vår vision är att förenkla livet för fler barnfamiljer genom att erbjuda vård direkt i hemmiljön.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som barnsjuksköterska hos oss får du arbeta med att ge trygg och professionell vård till våra yngsta patienter och deras familjer i en miljö där varje dag bjuder på meningsfulla möten och utmaningar.
Som barnsjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att ge vård i barnens hemmiljö
• pedagogiskt och medicinskt förberedelsearbete
• utbildning för personer i barnens närmaste krets
• behandling av olika diagnoser och provtagning
• telefonrådgivning
• samordning av insatser för både planerade och akuta besök
• egen sjuksköterskemottagning.
Hos oss får du
• en arbetsplats präglad av värme, samarbete och respekt
• en arbetsplats med erfarna kollegor där det alltid finns någon att rådfråga
• en trygg och individuellt anpassad introduktion
• en varierad vardag där du verkligen gör skillnad för barn och familjer
• arbeta dagtid, måndag till fredag.
Vi är mån om dig som medarbetare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formanerKvalifikationer
Vi söker dig som har en stark empatisk förmåga och alltid sätter barnets och familjens behov i fokus. Du har en naturlig förmåga att skapa trygghet, lyssna in och bemöta varje barn och förälder med värme och förståelse, även i utmanande situationer. Du har en god samarbetsförmåga och är en uppskattad lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och effektivt samarbete i arbetsgruppen. Vidare är du initiativtagande och driver själv ditt arbete framåt genom att identifiera och agera på förbättringsmöjligheter samt att du har en god pedagogisk insikt där du på ett lyhört sätt guidar barn och föräldrar genom vårdprocessen.
I rollen som barnsjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård
• ha god kunskap i svenska språket både i tal och skrift
• inneha B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom barnsjukvård.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att välkomna dig till barnmottagningen på Gävle sjukhus!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Kontakt
Johanna From, biträdande vårdenhetschef johanna.from@regiongavleborg.se 072-227 59 04 Jobbnummer
9972972