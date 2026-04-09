Barnmorska
2026-04-09
Är du en självständig och professionell barnmorska och vill arbeta i en organisation som tar till vara din erfarenhet och tar dig framåt i karriären? Då ska du söka denna tjänst hos oss!Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Barnmorskemottagningarna Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg har en gemensam chef och ett nära samarbete med varandra, exempelvis genom gemensamma arbetsplatsträffar och samma telefonsystem (ACE).
Samtliga mottagningar finns centralt belägna med goda kommunikationsmöjligheter. På mottagningen i Trollhättan arbetar cirka elva barnmorskor och i maj 2022 flyttade vi in nya, fräscha lokaler belägna i Odenhuset. Mottagningen i Lilla Edet är en mindre mottagning med två barnmorskor och mottagningen ingår i en familjecentralsliknande verksamhet. Mottagningen är samlokaliserad med Ungdomsmottagningen, Närhälsan Rehab mottagning, FOSB-psykologer, familjecentral, vårdcentralen och BVC, vilket gör det lätt att samverka med vårdgrannar.
Vi vill främja medarbetarnas utveckling och arbetar efter karriärutvecklingsmodeller, där vi kartlägger din kompetens i förhållande till modellen och vad som skulle kunna vara nästa steg i form av utbildning, utveckling samt arbetsuppgifter. Hos oss är du delaktig i både din egen samt mottagningens utveckling och vi tar vara på din initiativkraft.
Vi erbjuder alla medarbetare mentorskap och lägger stor vikt vid en god individanpassad introduktion. Som barnmorska hos oss får du upp till tio kompetensutvecklingsdagar per år, däribland utbildningsdagar, planeringsdagar och konferenser. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och våra medarbetare trivs på arbetsplatsen.
Inom VGR erbjuder vi förmåner såsom flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag. Arbetet sker dagtid. Läs mer om våra förmåner här: https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/dinaformaner/
Om arbetet
Som barnmorska arbetar du självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa. I din tjänst ingår arbetsuppgifter som graviditetsövervakning, gynekologiska cellprovskontroller, vaccination, preventivmedelsrådgivning, STI-förebyggande arbete och föräldrastöd i grupp. Du arbetar även med telefonrådgivning, digitala vårdmöten och handledning av studenter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Erfarenhet från arbete på barnmorskemottagning är meriterande. Som person är du självständig, flexibel och har en god samarbetsförmåga. du har även ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl patienter som medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten. Anställningsvillkor
Placeringsorten för anställningen är i Trollhättan, men det kommer även att förekomma tjänstgöring i Lilla Edet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
Camilla Lado, SRAT 070-0824606
