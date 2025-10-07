Barnmorska
2025-10-07
Vill du bli en del av vårt team och få möjlighet att använda hela din barnmorskekompetens genom att följa gravida genom hela vårdkedjan? Sammanhållet barnmorsketeam startade som ett projekt under våren 2024 och vid årsskiftet 2025-2026 kommer projektet att avslutas och går då över till ordinarie verksamhet.
Vi kommer i samband med detta utöka verksamheten och söker därför fler barnmorskor. Idag är vi åtta barnmorskor i teamet och planerar att utöka till tolv stycken.Publiceringsdatum2025-10-07Om företaget
Sammanhållet barnmorsketeam Göteborg arbetar med en sammanhållen vårdkedja avseende relationell kontinuitet. Vi är ett team av barnmorskor som arbetar genom hela vårdkedjan gällande graviditet, förlossning och eftervård i Göteborgsregionen. Syftet är att erbjuda kvinnor med förlossningsrädsla och/eller annan sårbarhet en vård som är anpassad för att möta behoven av trygghet och kontinuitet.
Tjänsten är på heltid med tjänstgöring dygnet runt, med ett fast rullande schema där dag, kväll och natt ingår. Mödravården är huvudsakligen lokaliserad i samma lokaler som Kungshöjd Barnmorskemottagning men viss mödravård kommer även bedrivas på en filial i nordöstra Göteborg. Förlossningen sker främst på avdelning 308 på Östra sjukhuset. Vi gör även hembesök vid till exempel latensfas och eftervård.
Om barnmorskemottagningarna/Regionhälsan
I vår verksamhet ingår bland annat 66 barnmorskemottagningar på små och stora orter inom hela regionen, här arbetar fler än 400 barnmorskor. Som barnmorska på barnmorskemottagning arbetar du självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa.
Om förlossningen/Östra sjukhuset
Här arbetar barnmorskor, läkare, undersköterskor och sjuksköterskor på Nordens största förlossningsverksamhet, förlossningsvården Östra sjukhuset. Hos oss föds det cirka 10 000 barn per år. Du kommer att arbeta i team med barnmorskor, undersköterskor, obstetriker, sektionsledare, sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden.
Om dig
Du är legitimerad barnmorska och har minst två års erfarenhet från barnmorskemottagning eller obstetrik. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med och har intresse för förlossningsrädsla. Vi söker dig som vill vara med och utveckla och arbeta med hela vårdkedjan. Som person är du relationsskapande, flexibel, noggrann, engagerad och en god teamarbetare. Vidare är du handlingskraftig och har lätt för att se vad som behöver prioriteras och utföras. Du har även en god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
I första hand söker vi dig som bor max en timmes timmes bilväg från Östra Sjukhuset. Krav för tjänsten är att du innehar körkort B samt god körvana.Anställningsvillkor
Du kommer att tjänstgöra både inom Regionhälsan och Obstetriken på Östra Sjukhuset, men din tjänst kommer att vara placerad i Regionhälsan. Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
