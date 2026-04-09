Barnenheten söker sektionschef!
2026-04-09
Nu är det dags för oss i barnenheten att fortsätta arbetet med att stärka upp verksamheten, men också säga hejdå till en av våra fantastiska kollegor som är påvåg mot nya utmaningar.
Vi söker dig som vill göra skillnad varje dag och som trivs i en miljö som är utmanande, meningsfull och där den ena dan aldrig är den andra lik. Låter det som ett spännande och givande uppdrag? Tveka inte att söka tjänsten som sektionschef hos oss i barnenheten!
Som en del i ett verksamhetsnära ledarskap har du en central roll att tillsammans med medarbetarna driva utvecklingsarbetet där brukarnas behov är i fokus. Du ansvarar för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget. Dina arbetsuppgifter är att leda, organisera och utveckla verksamheten mot uppställda mål med hög kvalitet. För att lyckas i ditt uppdrag har du stöd från din chef, kollegor och chefsstöd.
Våra verksamheter riktar sig till barn med särskilda behov och erbjuder både boende och korttidsvistelse där varje barn får individuellt stöd och utvecklingsmöjligheter.
Vår korttidsverksamhet ger barn möjlighet till miljöombyte, sociala aktiviteter och ett tryggt sammanhang under en kortare period, samtidigt som familjer ges avlastning.
Våra boenden erbjuder längre vistelse där barn får det stöd de behöver för att utvecklas i en trygg och hemlik miljö. Här arbetar kompetent personal som ser till varje barns unika behov och skapar en stimulerande och stöttande vardag. Vår verksamhet präglas av respekt, delaktighet och nära samarbete med familjer och andra viktiga aktörer i barnens liv.
Vill du veta mer om våra boenden eller korttidsvistelsen? Tveka inte att kontakta oss för mer information!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Du behöver ha minst 1 års chefs-och ledarskapserfarenhet där personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar varit en del av uppdraget. Vidare behöver du även ha minst 1 års erfarenhet av arbete med målgruppen samt jobbat inom LSS.
Vi ser det som meriterande om du har relevant chefs- eller ledarutbildning och om du har erfarenhet av ledarskap i en organisation i utveckling.
En förutsättning för att lyckas är att du är utvecklingsorienterad, trygg i din ledarroll och har förmåga att arbeta lugnt och metodiskt även under press. Du har ett starkt engagemang för att arbeta i det operativa arbetet nära brukarna. Som person är du kreativ och drivande med ett tydligt fokus på både brukare och medarbetare. Du är relationsskapande och kan lyssna in, analysera och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Du kan motivera, engagera och skapa dialog och delaktighet och tror på tillitsbaserad styrning.
Du behöver ha god datorvana och kan hantera administrativa system kopplade till arbetet. Du uttrycker dig tydligt och välformulerat i både tal och skrift på svenska.
Om arbetsplatsen
Du ingår i ledningsgruppen för enheten tillsammans med enhetschef, assistent, sekreterare, pedagogisk samordnare samt chefskollegor med lång erfarenhet och bred kompetens. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med fokus på medarbetarnas, verksamhetens och inte minst Malmöbornas bästa.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120491".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
205 80 MALMÖ
Malmö Stad Kontakt
Katarina Grgic Katarina.grgic@malmo.se
