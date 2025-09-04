Barista till en café i Malmö
2025-09-04
Vi söker en Barista till vårt Café!!
Om Oss
Vi är ett familjeföretag på Södra Förstadsgatan 19B, Malmö som erbjuder rent hembakade bakelser, hemgjorda
mackor, sallader och pajer samt massa goda drycker såsom vår väldigt populära Ice Blueberry Matcha!
Om Rollen
Vi söker nu en barista på deltid som vill bli en del av vårt team. Dina arbetsuppgifter kommer att bland annat
vara:
Skapa en välkomnande serviceupplevelse genom att ta beställningar, bemöta gästerna i kassan med ett
leende och bygga goda relationer med både nya och återkommande gäster.
Tillverka alla drycker som finns på menyn, inklusive alla kaffedrycker, läsk, te och Matcha.
Servera bakverk till kunder och lägga upp dem fint för både gäster som äter på plats och tar med.
Bidra till att hålla caféet rent, fräscht och organiserat genom att plocka undan disk som finns ute, diska
och torka dessa och sedan ställa dem tillbaka på sin plats.
Se till så att cafeet, alla utställningar samt bord och stolar är i ett konstant rent, fint och organiserat skick.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som brinner för att jobba i en cafeteria samt fyller dessa kunskaper nedan:
Har erfarenhet av att jobba inom service-branschen och har arbetat som barista eller i en cafeteria förr.
Är serviceinriktad och gillar mötet med människor och kan arbeta tillsammans med andra i ett lag.
Kan tala och skriva flytande svenska samt engelska.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och kan arbeta under hög stress.
Är noggrann, ansvarsfull och flexibel.
Är flexibel med timmarna och kan arbeta helger samt över tid vid hög stressiga situationer. Vi Erbjuder
En trygg och bra arbetsmiljö med trevlig personal.
Bra arbetsförutsättningar där du får möjlighet att utveckla dina baristakunskaper.
Ett tight team där vi stöttar varandra.
Ansökan
Låter detta som något för dig? Skicka ditt personliga brev och CV till info@lapause.se
senast 20/09/2025 med titeln "Ansökan: Barista"
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Plats: Café La Pause, Malmö - Södra Förstadsgatan 19B
Ansökan: info@lapause.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: info@lapause.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barista". Arbetsgivare Café Lapause AB
(org.nr 559490-8419), http://www.lapause.se
Södra Förstadsgatan 19 (visa karta
211 43 MALMÖ Jobbnummer
9493112