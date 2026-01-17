Barberare/Frisör
Hair De Lux 2.0 AB / Hälsojobb / Hofors Visa alla hälsojobb i Hofors
2026-01-17
, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hair De Lux 2.0 AB i Hofors
Är du vår nästa stjärna? Vi söker en passionerad barberare/frisör!
Vill du arbeta sida vid sida med en av Sveriges främsta barberare? Vi expanderar och söker nu dig som inte bara älskar hantverket, utan som också förstår värdet av förstklassig service och professionalism.
Vi lämnar en dörr öppen för dig som har en dröm att bli frisör eller barberare. Har du viljan så kanske vi har en lösning!
Om rollen
Hos oss får du chansen att utveckla din teknik och din kreativa förmåga i en inspirerande miljö. Vi erbjuder en arbetsplats med trygghet, trogna kunder och en gemenskap där vi ständigt lär av varandra.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och din inställning. För att trivas hos oss och möta våra kunders förväntningar är det ett krav att du är:
Punktlig och pålitlig: Du respekterar både kunders och kollegors tid.
Seriös och yrkesstolt: Du sätter alltid kvaliteten i främsta rummet.
Positiv och social: Du sprider god energi och ger varje kund en unik upplevelse.
Utvecklingsorienterad: Du har en stark vilja att bli ännu bättre och vill växa tillsammans med oss.
Vi erbjuder
Möjligheten att lära dig av en av Sveriges bästa inom branschen.
En kreativ och modern arbetsmiljö.
Goda utvecklingsmöjligheter och kontinuerlig coaching.
Alternativa anställningsformerPubliceringsdatum2026-01-17Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka ditt CV och personliga brev (gärna med länk till din portfolio/Instagram) till [E-postadress].
Vi genomför intervjuer löpande, så vänta inte med din ansökan!
Ansökan mejlas till: kontakt@hairdelux.se
Telefonkontakt: 073-047 96 25
Har du inget CV? Ansök genom att berätta kort om vem du är och vilken erfarenhet eller utbildning du besitter.
Välkommen till teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: kontakt@hairdelux.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hair De Lux 2.0 AB
(org.nr 559326-4533)
Centralgatan 19 (visa karta
)
813 30 HOFORS Arbetsplats
Hair De Lux 2 0 AB Kontakt
Stefan Paris kontakt@hairdelux.se 073-047 96 25 Jobbnummer
9689930