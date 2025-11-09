Bar/servispersonal
Restaurang Gamla Kyrkan AB / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2025-11-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Gamla Kyrkan AB i Umeå
Vill du bli en del av vårt team?
Är du en serviceinriktad person som brinner för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster? Är du en ansvarstagande ledare som drivs av att motivera och stötta dina kollegor? Vi söker en engagerad och positiv person som vill vara med och lyfta verksamheten till nästa nivå.Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du:
• Välkomna och guida gäster under deras besök.
• Ta emot beställningar och servera mat och dryck med högsta professionella standard.
• Arbeta i baren med enklare bartending, hantera bokningar och take away- beställningar.
• Bidra till en trevlig och avslappnad atmosfär där gäster känner sig hemma.
• Hålla restaurangen i toppskick och säkerställa att hygien- och säkerhetsföreskrifter följs.
• Arbeta tillsammans med köksteamet för att garantera en smidig och effektiv service.
• Tillsammans med närmsta chef jobba för att skapa en positiv och inspirerande arbetsmiljö.
• Tillsammans med närmsta chef genomföra förändringar och förbättringar inom verksamheten.
• Välkomna och guida gäster under deras besök hos oss.
• Ta emot beställningar och servera mat och dryck med högsta professionella standard.
• Arbeta i baren med enklare bartending, hantera bokningar och take away- beställningar.
• Bidra till en trevlig och avslappnad atmosfär där gäster känner sig hemma.
• Hålla restaurangen i toppskick och säkerställa att hygien- och säkerhetsföreskrifter följs.
• Arbeta tillsammans med köksteamet för att garantera en smidig och effektiv service.
• Tillsammans med närmsta chef jobba för att skapa en positiv och inspirerande arbetsmiljö samt genomför förändringar och förbättringar inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av servering eller ett genuint intresse för restaurangbranschen.
• Är kommunikativ, ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning.
• Kan arbeta i ett högt tempo och behålla lugnet under stressiga situationer.
• Branscherfarenhet är meriterande men inget krav.
• Vill och kan jobba kvällar och helger.
• Har fyllt 20 år.
Vi erbjuder:
• En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och en stöttande arbetsmiljö.
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
• Arbete med moderna och lättanvända system inom bokning och kassa.
• Flexibla arbetstider med möjlighet till både heltid och deltid.
• Personalrabatter och andra förmåner.
• Utbildningar intern och externt.
Ansök nu!
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till jakob@gamlakyrkan.se
. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar ansökningar löpande tills tjänsten är tillsatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: jakob@gamlakyrkan.se Arbetsgivare Restaurang Gamla Kyrkan AB
(org.nr 559415-5458)
Fruktvägen 1 (visa karta
)
904 36 UMEÅ Arbetsplats
Gamla Kyrkan AB, Restaurang Kontakt
Verksamhetschef/delägare
Jakob Karlsson jakob@gamlakyrkan.se 0903403330 Jobbnummer
9595555