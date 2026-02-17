Bagare/Konditor till vår restaurangutbildning
Impius Utvecklings AB / Bagarjobb / Helsingborg Visa alla bagarjobb i Helsingborg
2026-02-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Impius Utvecklings AB i Helsingborg
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Impius gymnasium i Helsingborg söker Bagare/Konditor till vår restaurangutbildning och vår restaurang Spectrum vin & mat
Impius består av en rad olika enheter (boende, skola, daglig verksamhet) som arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder som autism och ADHD.
Mycket av arbetet i vardagen handlar om att träna förmågor och färdigheter - något som ofta hamnar i skymundan i den vanliga skolan. En diagnos säger inget om hur du lär dig att hantera stress eller ta ansvar. Vi tränar på det varje dag, i små steg, så att eleven får verktyg för framtiden. En central del i Impius filosofi är att ställa krav på rätt nivå. Att ta bort alla krav gör ingen elev starkare. Här handlar det om att bygga tilltro genom hanterbara utmaningar och man ser hur eleverna successivt växer när de märker att de klarar mer än de trodde.
Spectrum, restaurangen i centrala Helsingborg, fungerar delvis som en utbildningsrestaurang för elever i år 3. Här skolas eleverna till yrkesmän/kvinnor.
Vill du vara en del av arbetslaget som utvecklar såväl yrkespersoner som bröd- och dessertmenyer.
Välkommen in med din ansökan som innehåller såväl CV som personligt brev!
Urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: sverker@impius.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impius Utvecklings AB
(org.nr 556552-3858), http://www.impius.se
Landskronavägen 1 (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Arbetsplats
Impius Utvecklings AB Jobbnummer
9748711