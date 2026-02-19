Bagare/Konditor - Coop Mariestad
Coop Väst AB / Bagarjobb / Mariestad Visa alla bagarjobb i Mariestad
2026-02-19
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Mariestad
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige
Har du ett genuint intresse för att baka bröd och älskar ditt hantverk? Älskar du sälj och brinner för att göra goda affärer? Då är det kanske just dig vi söker!
Våra kunder ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och ett bemötande i världsklass.
Vårt butiksbageri är väldigt populärt och utgör tillsammans med våra övriga färskvaror hjärtat i butiken. Vi bakar både bröd, kondis, tårtor och bakelser helt från grunden och vi ser att du liksom vi känner en stor värdighet i det. Som bagare/konditor har du ett stort ansvar för att tillsammans med dina kollegor skapa en levande butik som ständigt överträffar våra kunders förväntningar. Varje kund ska känna sig unik genom din servicekänsla och kreativitet. Vi har högt till tak och försöker hela tiden utveckla oss till att bli bättre, både då det gäller våra processer och vårt sortiment. Därav söker vi en driven medarbetare med hög energinivå som vara med och, tillsammans med kollegor, fortsätta att utveckla vårt butiksbageri.
Som bagare/konditor ska du kunna erbjuda våra kunder en fräsch och inbjudande avdelning alla dagar i veckan. I dina arbetsuppgifter ingår allt ifrån brödproduktion till att arbeta med butikens cateringverksamhet, baka tårtor samt göra konditorivaror. Det är viktigt att du har en känsla att se trender och nyheter för att i kombination med våra kunders unika önskemål hela tiden maximera försäljningen. Vi ser att du har utbildning eller motsvarande erfarenhet inom yrket och har du även tidigare erfarenheter från arbete med färskvaror i butik är det mycket meriterande.
Tjänsten är ett sommarvikariat på 15 h/vecka med god chans till förlängning. Ansökningar behandlas löpande under rekryteringsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Hanna Ekholm via mail: mariestad.bc@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
- Utbildning som bagare/konditor eller motsvarande erfarenhet är ett krav
- Erfarenhet från arbete med färskvaror i butik är mycket meriterande
- Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9751725