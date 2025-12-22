BAE Systems Bofors söker Systemsäkerhetsingenjörer
2025-12-22
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 750 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Att säkerställa att komplexa försvarssystem fungerar utan risker är inget vanligt ingenjörsjobb.
Som systemsäkerhetsingenjör på BAE Systems Bofors är du en del av ett team som har en avgörande roll i att skydda både människor och nationer. Det är ett arbete som kräver både teknisk precision och en orubblig känsla för säkerhet.
Bli en del av vårt engagerade team!
Du behöver inte ha arbetat med systemsäkerhet tidigare för att lyckas som systemsäkerhetsingenjör på BAE Systems Bofors.
När man tänker på avancerade försvarssystem och högteknologiska vapen, är det lätt att förlora sig i bilder av kraft och precision. Men bakom varje framgångsrikt system finns ett team som ser till att allt fungerar säkert. Som systemsäkerhetsingenjör på BAE Systems Bofors arbetar du i skärningspunkten mellan teknik och säkerhet - ett arbete där misstag inte är ett alternativ.
"Det finns en nerv i vårt jobb," säger Jonas som har varit systemsäkerhetsingenjör på BAE Systems Bofors sedan 2017 och nu är chef systemsäkerhet och konfigurationsledning. "Det vi gör spelar en avgörande roll för att systemen ska fungera som de ska."
Arbetet på BAE Systems Bofors är projektbaserat, och som systemsäkerhetsingenjör blir du involverad i flera olika projekt samtidigt. En stor del av arbetet handlar om att identifiera risker med produkten, analysera dem och se till att de minimeras. "Vi utför olika typer av analyser och sammanställer information från många olika källor. Det gäller att ha koll på allt från juridiska krav till tekniska detaljer" berättar Josephine. "Vårt jobb innebär att säkerställa att alla krav uppfylls. I slutändan handlar det om att minimera risken för skada på användaren, produkten eller miljön." Det är ett arbete som kräver både teknisk kompetens och en stor portion ansvarskänsla. "Man måste våga säga ifrån när något inte är tillräckligt säkert," förklarar Josephine. "Vi har ett ansvar att se till att inga risker förbises."
Och just det ansvaret ger arbetet en extra dimension. "Att veta att det vi gör faktiskt spelar en så stor roll, det är det som gör jobbet meningsfullt," fortsätter Josephine "Det är en sak att arbeta med teknik, men när du vet att ditt arbete direkt bidrar till att skydda människor - då blir jobbet något mycket större."
Ingen dag är den andra lik
Trots de höga kraven och det stora ansvaret, beskriver både Jonas och Josephine arbetsmiljön som positiv och stöttande. "Vi är ett bra team, och det är viktigt när man jobbar med så pass kritiska frågor som vi gör," säger Jonas. "Vi litar på varandra och vi strävar mot samma mål."
Att komma in i rollen som systemsäkerhetsingenjör på BAE Systems Bofors kräver inte att du har jobbat med systemsäkerhet tidigare, men en bred teknisk bakgrund och ett stort intresse för teknik är viktigt. "Vi har alla olika bakgrunder, men gemensamt är att vi brinner för att jobba med komplex teknik som styr stora energier som potentiellt kan orsaka allvarliga olyckor," säger Josephine. "Du får den utbildning du behöver på plats, och vi lär oss kontinuerligt av varandra."
Ett arbete med ett stort syfte
För den som söker en utmaning där både teknik och säkerhet står i fokus, erbjuder rollen som systemsäkerhetsingenjör på BAE Systems Bofors en unik möjlighet. Det är ett jobb som inte bara handlar om att förstå teknik - det handlar om att använda den för att göra världen säkrare.Kvalifikationer
- Ingenjörsexamen, alternativt omfattande yrkeserfarenhet inom området.
- Stort tekniskt intresse och erfarenhet av komplexa system, tidigare erfarenhet inom systemsäkerhet är inte ett krav.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
- Erfarenhet av tekniska projekt samt hantera externa kontakter med kunder, både nationellt och internationellt, är starkt meriterande.
- Erfarenhet inom riskanalys är en fördel.
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
Annonsen är publicerad över jul och nyår då vi har lägre bemanning, varför svarstiden kan komma att ta längre tid än vanligt.
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga eller Karlstad
Start: Enligt överenskommelseKontakt
Lisa Beckman, HR-konsult, 0723838853
Jonas Edlund, Chef Systemsäkerhet & konfigurationsledning, 0586-733 293Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
