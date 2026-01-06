Badvärd timanställning
2026-01-06
Sugen på att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en verksamhet med fokus på välbefinnande och hälsa?
Nu behöver vi utöka vår personalstyrka inom badanläggningarna, Köpings bad och Sport och
Malmabadet, med fler timanställda. Vill du vara med på vår fortsatta utveckling tillsammans med oss?
Vi i Utbildnings-, kultur och fritidsförvaltningen har kommunens invånare ständigt i fokus. Här arbetar vi aktivt med externa samarbeten för att bidra till kommunens attraktion både som boendekommun och turistmål. Vår uppgift är att främja och ansvara för kultur- och fritidsverksamheterna i kommunen där våra badverksamheter ingår.
Vårt uppdrag är att skapa goda möjligheter för medborgare att idrotta och motionera inom eller utanför föreningslivet. Vår vision är att vår verksamhet ska stimulera till rörelse, ge möjlighet till fler fritids- och friskvårdsalternativ och skapa en meningsfull fritid samt samtidigt erbjuda en totalupplevelse för hela familjen.
Du kommer arbeta som timanställd vid behov inom enhet badanläggningar där du kan placerasbåde på Köpings bad och sport och på Malmabadet.
Vad innebär det att arbeta som badvärd?
Uppdraget innebär att tillsammans med dina övriga kollegor ansvara för kvalitet, service, säkerhet och trivsel gentemot gästerna i den dagliga driften av Köpings kommuns badverksamheter. Hos oss kommer fokus på folkhälsan att vara stor.
Vi känner oss helt säkra på att du som söker trivs bäst när du får arbeta flexibelt med olika
arbetsuppgifter. En arbetsdag kan bestå av många olika moment. En stor del är värdskapet och kassaarbetet där du tar emot våra gäster och är vårt ansikte utåt. En annan del är badbevakningen. Vid badbevakning håller du ett extra öga på våra gäster i badhallen och upprätthåller en god och säker stämning i lokalen utan spring, tillbud och olyckor. Frågor som du kan komma att få besvara en vanlig dag rör allt från öppettider, priser på motionssimskort, upphittade nycklar till temperatur i bassängen. I övrigt spenderar du din tid tillsammans med kollegor, städar i omklädningsrum och gemensamma ytor samt återigen upprätthåller ett gott värdskap mot gäster.
För våra besökande gästers och din säkerhet ingår en intern säkerhetsutbildning när du börjar.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som tycker folkhälsa och träning är viktigt men samtidigt förstår att arbete på en badanläggning innefattar en stor del städning som gör att anläggningarna hålls rena och fina för alla besökare. Tjänsten förutsätter att du är simkunnig och tycker det är fantastiskt roligt att röra på dig.
Det är meriterande om du redan har en bakgrund inom hälsoområdet, simlärarutbildning och
erfarenhet av att jobba på bad sedan tidigare.
För oss är samarbete nyckeln till framgång, ett förhållningssätt vi hoppas du vill dela med oss och fortsätta bidra till ett gott arbetsklimat. Och då du kommer vara vårt ansikte utåt är det jätteviktigt att du har ett professionellt bemötande där du behandlar och möter alla med lyhördhet, respekt och ett serviceinriktat förhållningssätt i ditt värdskap.
Hos oss finns möjlighet att få vara med och utveckla vår verksamhet så brinner du för utveckling, är kreativ och vågar bidra till att utveckla verksamheten framåt är det ett stort plus.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
